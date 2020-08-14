CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce dün tartışmayı netleştirmesi beklenen açıklamasını yaptı. Ama yine kafalarımızdaki soru işaretleri cevapsız kaldı. Zira İnce yine ileri bir tarihe işaret etti. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde kente giderekni başlatacakmış.İnce dünkü basın toplantısında soru almadığı ve telefonda konuştuğu gazetecileri daha sonra yerden yere vurduğu için olası yeni partiyle ilgili bildiklerimiz sınırlı. İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan farkına dair konuşmasındaki en net ifadeler de, aşağıdaki paragrafta olduğu gibi sade suya tirit kıvamında:. Bu hareket aklı vebilimi esas alacaktır. Irk, din, dil,mezhep ve cinsiyet ayrımcılığına şiddetlekarşı çıkacaktır. Doğaya saygıön koşulumuz olacaktır. Kadına şiddetve çocuk istismarına en yükseksesle karşı çıkacaktır."Mevcut yönetim de sabahakşam bu cümleleri tekrar edip durmuyormu zaten?

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İnce'nin açıklamasında başlıktaki sorumuzla ilgili ipuçları bulabileceğimiz tek bir yer var... O da sanırım, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kendisini nasıl sabote ettiğini anlattığı bölüm:Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimiz Rıza Yalçınkaya'yı cumhurbaşkanı adayı olarak görevlendirdim. Gidip mitingle ilgilenmesini istedim. Yalçınkaya yolda öğrendi ki; milletvekiliyken yeni listeye konmamış. Tek bir gerekçesi var: Muharrem İnce'ye yakın olması... Televizyonlarda bir Kemal Bey'in, bir benim reklamım.. Gazetelere, televizyonlara talimat verip benim reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırdılar.."

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Kılıçdaroğlu yönetimindekiCHP'ninişlevini ve misyonunutartışmasız şekildeortaya koyuyor.Bu hedefe öylesine kilitlenmişler ki kendi gösterdikleri adayı bile sabote edecek kadar ileri gidebiliyorlar.Peki, Muharrem Bey'invar mı? Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak yüzde 25'lik bir banda oturmuş CHP'yi iktidara taşıma potansiyeli taşıyor mu?Kemal Bey'e kıyasla daha yerli bir imajı olduğu kesin. Muhafazakâr tabanla ilişki kurmak içincesaret edebiliyor.Ne var ki onun da sınırları belli. Daha yolun başında, oyunu istediği AK Parti tabanının takip ettiği basının ilgisini elinin tersiyle reddetmesi, şımarık bir üslupla küçümsemesi, ufkunun da özgüveninin de dar olduğunu gösteriyor.Başından beri İnce'nin bu işi de nihayete erdiremeyeceğini iddia ediyorum, şimdi ise daha net konuşuyorum.Geçmiş olsun Muharrem Bey. Bari dikkat edin de sonbaharda yola koyulmadan Kemal Bey sizden daha önce harekete geçmesin.