Akdeniz'de Türkiye'nin geleceği açısından tarihe geçen olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.Libya'da Batı ve BM nezdinde meşru Serrac hükümetiyleiyi ilişkiler kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'deki egemenlik ve ticari haklarımız için muazzam bir anlaşma yaptı.Denizin altındaki petrol ve doğalgaz kaynaklarına üşüşen Yunanistan, Mısır, İsrail ve kimi Avrupa ülkelerininAkdeniz'de ıskartaya çıkarttıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Suriye'deki yayılmacılığını Libya'da da devam ettiren ancak(kiralık bir darbeci generale) oynayan Rusya da istediğini alamadı.Türkiye'nin tüm bu diplomasi süreciniile veile ilişkilerini bozmadan yürütmesi de ayrıca takdire şayan.Trump yönetimi Libya'dagörmek istediğinidefalarca açık etti. Yunanistan'a kefilliğindenpişman olan Merkel'in,sondaj gemimizin donanma eşliğindeAkdeniz'e açılması üzerine sergilediğimahcubiyet de malumunuz.

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Askeri sahaya sürecek kadar güçlü bir siyasi kararlılıkla tahkim edilen bu diplomasi sürecinin nihayete ermesi aklı başında herkesin arzusu. Umarız sahadaki rezervlerden payımızı alırız ve cari açığımızdaki en önemli kalemlerden kurtuluruz.Ama şimdiden kazandığımız kesin.Doktrini'yle "" dizayn edilen, edilmeye çalışılanve ne yazık ki uzun yıllar bu rotada"seve seve" ilerleyen Türkiye kendi yolunuçiziyor.Kendi öngörüsü, planı ve teknolojisiyle, bölgemizde kurulan kurtlar sofrasının orta yerine dalıp hak iddia ediliyor.Bu cüretin kendisi bile geleceğe dair daha umutlu olmamız için yeterli

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İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'nin bize uygun gördüğü az gelişmiş tarım ülkesi rolünü benimseyenbu gelişmeler karşısında sessizler.Zira onların özlemi gelişmiş bir memlekette yaşamaktan ziyade mümkünse birolarak arzı endam etmek. Nasıl olsa kendilerine ve çocuklarının geleceğine yetecek kadar paraları var. Türkiye gelişecek, büyüyecek, zenginleşecek refah yayılacak diye ağızlarının tadını niye kaçırsınlar?Nasıl yazın kaçtıkları Bodrum, Çeşme gibi yörelerde, tüm hayatları da işte öyle "tatil" gibi geçsin istiyorlar.Türkiye 12 ülkede askeri üs kurarken, hala papağan gibi "diye söylenmelerinin nedeni de tam olarak bu.Bu arada Türkiye'nin buğday ithalatının artmasının makarna ihracatının tavan yapmasına bağlı olduğunu yemek yerken yüzlerine söylemeyin de iştahları kaçmasın.