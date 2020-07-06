Rönesans ressamlarından Gentile'nin atölyesinden çıktığı iddia edilen Fatih tablosunun İBB tarafından İngiltere'deki bir müzayededen 6.5 milyon TL'ye satın alınması çok konuşulmuştu.Geçtiğimiz gün'nin katıldığı bir televizyonprogramında söyledikleri, eködemelerletablo tartışmasını bambaşkabir boyuta taşıdı:"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?... İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi?..."

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İlhan Kesici kırk ölçüp bir biçen siyasilerimizdendir. Ilımlıdır. Medenidir. Kimseyi kırmamaya özen gösterir. Geçmişte kendisine yönelik sert eleştirilerimi bile son derece nazik bir dille karşıladığını hatırlıyorum.Bu yüzden eğer İlhan Bey çıkıp,gerekir. Belli ki söylediklerinden daha fazlasınıbiliyor.Ne var ki "içeriden" gelen bu iddialara yönelik şu ana kadar ne İBB'den ne de CHP'den bir açıklama yapılmış değil. Uğur Dündar'ın Kesici'ye nefret kusan ve onu "trol" ilan eden tweet'lerini saymazsak tabii.

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İBB'nin Fatih tablosu operasyonunun bir reklam kampanyası olduğu açık. Tam da Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Türbesi'ndeki garip "tekme" görüntüleri tartışılırken yoğun bir medya desteğiyle duyurulması bunun kanıtı.Keşke bu işi, başka memleketlerde olduğu gibi dahayapsalardı.Öyle ya, İstanbul sermayesi seçimlerde arkasındaydı. İçlerinde sanattan, tarihi eserlerden, müzayedelerden anlayan ve kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyecek pek çok zengin var.tabloyu alacak bir aile mutlaka çıkardı.İBB de alımına ön ayak olduğu tabloyu bir kokteylle sergiler, piarını yine yapardı.Hem daha şık olurdu hem de tabloyu alacak zenginimiz. Londra'dakitezgâhına kolay kolay düşmez, alay konusu olmazdı.İstanbullular olarak İBB'den söz konusu iddialara dair tatmin edici bir cevap bekliyoruz.