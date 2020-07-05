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MELİH ALTINOK
Z kuşağı muhalif mi?

Z kuşağı muhalif mi?

05.07.2020, Pazar
Bugünlerde konumuz 2000 sonrası doğumluları tarif etmek için kullanılan Z kuşağı.
Siyasiler, 2023 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak bu kuşakla iletişim kurmanın yollarını arıyorlar.
Şu ana kadar akıllarına gelen en iyi fikir "Netflix'te takılıyorum" türünden hikâyeler uydurmak.
Yaş olarak tüm siyasilerden daha büyük olan Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a gençlerden nasıl oy alacağını anlatıyordu:
"Z ya da Y kuşağından oy almak için şunları yapacaksın; bu gençler önce ne istiyor bunu bileceksin. Ne diyorsunuz diye soracaksın. Ben sana söyleyeyim. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın. Gençler asla baskıcı yönetim istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar.

***

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı boyunca girdiği onca seçimde bir kez bile yenemediği rakibine akıl vermesi ne tür bir özgüvenin ürünüdür, bilemiyorum.
Zira sandık sonuçları, Erdoğan'ın oyunu aldığı genç sayısının Kılıçdaroğlu'nun ikna ettiklerinden katbekat fazla olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Ancak anlaşılan o ki Kemal Bey, muhalefet lideri olduğu için Z kuşağının doğal idolü olduğuna inanmış.
CHP'nin genç bir parti kendisinin de özgürlükçü bir siyasi olduğunu dolayısıyla Z kuşağının oyunun cepte olduğunu sanıyor.

***

Oysa ne devletin kurucusu olan CHP'nin özgürlükçü bir parti ne de Z kuşağı kimilerinin hayal ettiği gibi yalnızca değişim talep eden homojen bir topluluk.
İçlerinde Playstation 5 alamadığı için ebeveynine sitem eden de var okul çıkışı çalışıp ailesinin geçimine katkı sağlayan da...
Şehirlisi de var taşralısı da... Mültecisi de, Avrupa'ya ABD'ye iltica etmeyi düşüneni de...
Kışları kayağa, yazları denize giden de doğduğu şehrin dışına adım atmayan da...
Ailesi muhafazakar olan da var, liberal ve solcu bir ortamda büyüyen de...
Daha akıllı olanı da kafası başka şeylere basanı da...
Tıpkı benim dahil olduğum bir önceki Y kuşağı ya da bir önceki X nesli gibi...
Z kuşağı uzaydan inmedi. Başka bir tür falan değil. Sadece bizimkinden farklı bir iletişim çağının ve doğal olarak algı/gerçeklik ilişkisinin içine doğdular.
Ve onları anlamak dahası siyasi tercihlerini yönlendirmek için yapılacak tek şey var. Genç taklidi yapmadan, Tik Tok'a falan girip dile düşmeden, olduğumuz gibi, sahici bir diyalog kurmaya cesaret edebilmek.
Çünkü ister genç olsun ister yaşlı aklı başında herkes samimiyete ve sahiciliğe bakar.
Kendisi dışında herkesi özellikle de gençleri "aptal" sananlar eğer sorun arıyorlarsa Z kuşağında değil aynada kendi yüzlerine bakmalılar.
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