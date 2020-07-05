Bugünlerde konumuzdoğumluları tarif etmek içinkullanılanSiyasiler, 2023 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak bu kuşakla iletişim kurmanın yollarını arıyorlar.Şu ana kadar akıllarına gelen en iyi fikir" türünden hikâyeler uydurmak.Yaş olarak tüm siyasilerden daha büyük olan Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde; bugençler önce ne istiyor bunu bileceksin. Ne diyorsunuz diye soracaksın. Ben sana söyleyeyim.. Gençler asla baskıcı yönetim istemiyorlar.

***

Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı boyunca girdiğine tür bir özgüvenin ürünüdür, bilemiyorum.Zira sandık sonuçları,olduğunu açıkçaortaya koyuyor.Ancak anlaşılan o ki Kemal Bey,olduğuna inanmış.CHP'nin genç bir parti kendisinin de özgürlükçü bir siyasi olduğunu dolayısıyla Z kuşağının oyunun cepte olduğunu sanıyor.

***

Oysa ne devletin kurucusu olan CHP'nin özgürlükçü bir parti ne de Z kuşağı kimilerinin hayal ettiği gibi yalnızca değişim talep edenİçlerinde...Şehirlisi de var taşralısı da... Mültecisi de, Avrupa'ya ABD'ye iltica etmeyi düşüneni de...Kışları kayağa, yazları denize giden de doğduğu şehrin dışına adım atmayan da...Ailesi muhafazakar olan da var, liberal ve solcu bir ortamda büyüyen de...Daha akıllı olanı da kafası başka şeylere basanı da...Tıpkı benim dahil olduğum bir önceki Y kuşağı ya da bir önceki X nesli gibi...Z kuşağı uzaydan inmedi. Başka bir tür falan değil. Sadece bizimkindenVe onları anlamak dahası siyasi tercihlerini yönlendirmek için yapılacak tek şey var. Genç taklidi yapmadan, Tik Tok'a falan girip dile düşmeden, olduğumuz gibi, sahici bir diyalog kurmaya cesaret edebilmek.Çünkü ister genç olsun ister yaşlı aklı başında herkes samimiyete ve sahiciliğe bakar.Kendisi dışında herkesi özellikle de gençleri "aptal" sananlar eğer sorun arıyorlarsa Z kuşağında değil aynada kendi yüzlerine bakmalılar.