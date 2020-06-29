Erken seçim tantanası tutmadı.Çünkü 2017'de kabul ettiğimiz yeni hükümet modeli, kuru gürültüyle, medya aracılığıyla gaza getirilen siyasilerin, ülkeyisürüklemesine müsaade etmiyor. Erken seçimi, olması gerektiği gibi, ancaksebepler söz konusuysa mümkün kılıyor.Dolayısıyla, mevcut duruma bakarak önümüzdeki seçimlerin planlandığı gibi 2023'te yapılacağını söyleyebiliriz.Henüz başlarında olduğumuz yeni sistemin sağladığı bu, ekonomiden siyasete her alandaönünü açıyor. Yönetime talip olan siyasi aktörlerinmedet ummasını engelliyor, onları rasyonelleşmeye zorluyor.Bu söylediklerimin temenninin ötesinde bir gerçeklik olduğunu görmek için partilerin son dönemde açıkladıkları önceliklerine, faaliyetlerine bakmak yeterli.Örneğin her partinin bugünlerdeki ortak hedefi,

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Gençlik döneminin, ergenliğe girilenyaşlarında başladığı ve göreli olarak yetişkinliğe erişilen 25 yaşına kadar sürdüğü kabul ediliyor. Türkiye'de. 2023 seçimlerinde de hepsi seçmen.Kimi araştırmacılar,adını verdikleri gençliğinolduğunu, bu nedenle tamamını sandık başında görmeyeceğimizi söyleseler de siyasi partiler için çok değerli bir kesim oldukları ortada.Kaldı ki, dillere pelesenk olan bu apolitik tanımınolduğu da meçhul.Bence gençlerin sorunlarının, beklentilerinin ya da "dillerinin" eski kuşaklarınkinden farklı olması onların "duyarsız- sorumsuz"göstergesi.Yani politik süreci "layıkıyla" anlayamayan gençler değil, pekâlâ onlardan yakınan önceki kuşaklar da olabilir.

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için de sosyal medyada dahafazla görünür ve etkin olmanın yöntemleriniarayan siyasilerin göz ardı etmemesigereken nokta bence tam olarak burası.Gelmekte olanıGençlerle sahici vesağlıklı bir ilişki geliştirmek.Bunun için de iletişim kurmaya çalıştıkları gençlerin uyku haricindeki tüm zamanlarını geçirdikleri sosyal medyadaMesela siyasiler Twitter hesaplarını kurumsal bir yapı yerine tamamen kendileri yönetebilirler. İnanın samimiyetle atılmış bir tweet binlerce kurumsal mesajın yapamadığını yapabilir.Sıkıcılığı ciddiyet sananlar olduğunu biliyorum... "diye yazdığımda espri yaptığımı düşünen çok olmuştu.O zaman da ciddiydim şimdi de...