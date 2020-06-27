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MELİH ALTINOK
Yeni bir dil öğrenmeye hevesiniz var mı?

Yeni bir dil öğrenmeye hevesiniz var mı?

27.06.2020, Cumartesi
Dün Elon Musk Twitter hesabından "mizahı kontrol eden evreni kontrol eder" diyerek "Bilgi çağının" yeni iletişim modeli hakkında önemli ipuçları veriyordu.
Sosyal medyada mizah daha çok capsler üzerinden yapılıyor. Türkçeye "kapak" olarak çevrilen caps, basit düzenleme programlarında bir resmin altına metin eklenerek oluşturuluyor.
Yazı da genelde, paylaşılan resmin dizimsel anlamından ve tarihinden bağımsız mizahi bir dil kullanılıyor.
İnternette çok çeşitli örneklerine rastlayabilirsiniz ama en çok güldüklerimden birini tarif etmeye çalışayım.
Örneğin İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe Hanım'a sarılarak yürüdüğü siyah beyaz bir kare. İnönü boştaki eliyle kendi göğsüne dokunarak belli belirsiz gülümseyen eşine bir şeyler söylüyor.
Resmin altına çekilen kırmızı şeritteyse "Ya kızım Cumhuriyeti beraber ilan ettik. Niye inanmıyorsun?" yazıyor.
Al sana iki saniyede asla hafızalarınızdan silinmeyecek bir tarih imajı.

***

Yaşı büyük olanların ya da sanal mecralarla ilişkisi sorunlu olanların "sosyal medya sululuğu" diye küçümsediği bu internet fenomenleri aslında çok etkili birer mesaj... Enformasyonun sosyal medya üzerinden anlık yayıldığı ve yorumlandığı bu dönemde kanaat oluşturmak için etkili bir yöntem.
Zira yeni çağın insanları, mobil telefonlar nedeniyle 7/24 enformasyon bombardımanı altında. Televizyon, radyo ve gazete gibi iletişim araçlarına erişimi mekânla sınırlı olsa da interneti elimize veren telefonlar uyurken bile bizi bildirimlerle uyarmaları için hep yanımızda.
Hal böyle olunca da gönderdiğiniz mesajı en kısa sürede alıcının dikkatini çekmesi dahası etkileyip yönlendirmesi için çok fazla zamanınız yok.
Yapılan araştırmalar yeni nesilde dikkatini odaklama süresinin 20 saniyenin altına düştüğünü gösteriyor.
Bu sürede derdinizi anlattınız anlattınız... Yoksa anca balığı nasıl kaçırdığınızı anlatırsınız.

***

Evet, mucidinden siyasetçisine geleceğe dair planları ve umudu olan herkes, anlık yeni gerçekliğin içine doğan gençlerle iletişim kurmanın yollarına kafa yoruyor.
Bu hedefe, gençlerin, kıpır kıpır zihinlerine gülüp geçeceği kurallar kaideler ilan ederek ulaşmak mümkün değil.
Tek yol capslerle, emojilerle inşa edilen bu yeni dili öğrenmek.
"Bu saatten sonra..." mı diyorsunuz?
Gözünüzü korkutmayın. Bakın bebekler bile çabucacık öğrendikleri bu dili konuşuyor artık.
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