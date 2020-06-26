Gündemde iki meslek örgütü var.Biri avukatlarımızınGünlerdir, Meclis'te haklarında görüşülen düzenlemeye karşı eylem yapıyorlar.önerisininvereceğini iddia ediyorlar. Eğerbir ilde farklı barolarolursa bununzayıflatacağınısöylüyor. İktidarın budüzenlemeyle yargıyısiyasallaştırmak istediğinidile getiriyorlar.Ne var ki söz konusu düzenlemenin, otomatikman, işaret ettikleri olumsuzlukları doğuracağından nasıl bu kadar eminler bilemiyoruz.Zira çoklu baro iddia ettikleri gibi geçenlerde icat edilmiş bir "hukuk garabeti" falan değil."Mevcut durumda, çoklu baro sistemini kullanan ülkeler arasındaveyer alıyor. Birden fazla baro sistemi, ABD'de 8 eyalette kullanılıyor. Bunun yanı sıra,. İngiltere'de de alanındauzmanlaşmış avukatların olduğu yani Ceza,Ticaret veya Aile Hukukçuları Barosu gibiçeşitli barolar bulunuyor. Yine Almanya'da27 bölge barosunun haricinde, FederalYüksek Mahkeme'ye akredite olan avukatlarında üye olabildiği başka barolar mevcut."(Türkiye/Ebru Karatosun)Baroların "siyasileşmesi" kaygısına gelince...Haklısınız gelmesek daha iyi. Çünkü hâlihazırda,bahsediyoruz.

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Diğeri de İstanbul'daki taksicilerin meslek odası.Onlar dakarşı kampanyalar yapıyorlar.Düzenlemenin İstanbul'daki 17 bin sarı taksininanlamına geleceğini söylüyorlar.Tüketicilerin,hakkından, vatandaşın sarı taksileredair ayyuka çıkan şikâyetlerinden bahsedenyok tabi ki.

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Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları vs.Seçilmiş siyasi irade, bubiricraat yapacağı zaman mutlaka kendilerinedanışır.Ancak bizde olduğu gibi, kimileri zaman içinde uzmanlık alanları olan asli işlerini bırakıp siyasileşirler,. Üyeleri için değil, yönetici "elit" adınadönüşürler.Güya gazeteciler, doktorlar, mimarlar, mühendislerin vs adına örgütlenip yıllar içinde birer çiftliğe dönüşen odaların, sendikaların, derneklerin hali ortada...Bu durumda söz konusu çevrelerin yaptıkları her itirazın, biz siviller tarafındanvekaygısından kaynaklandığını düşünmemizden daha doğal ne olabilir?