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Haberler Melih Altınok Bu yazı da Twitter’da kısıtlanacak mı Jack?..
MELİH ALTINOK
Bu yazı da Twitter’da kısıtlanacak mı Jack?..

Bu yazı da Twitter’da kısıtlanacak mı Jack?..

21.06.2020, Pazar
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey müthiş bir adam.
Bu yaşında (43) 'Bilgi Çağı'nın iletişim tekelini, sosyal medyayı ele geçirdi.
Belki, kendisi gibi küreselleşmenin altın çocuklarından olan Facebook'un kurucusu Zuckerberg kadar kazanamıyor. Ama siyaseten daha etkili "anlık" bir mecrada suyun başını tutmuş durumda.
Jack, Tesla ve başarılı uzay çalışmalarıyla somut olarak kendisini fazlasıyla kanıtlayan Elon Musk gibi bir dahi de olmayabilir. Ama canlı yayınlarda marihuana tüttüren Elon'un aksine imajını daha iyi yönettiği de ortada.
Elon yörüngeye yeni nesil otomobilini göndermek gibi dahiyane şımarıklıklar yaparken, o George Floyd protestoları sürerken köleliğin kaldırıldığı günü iş yerlerinde bayram ilan ettiğini duyuruyor.
Mütevazı da...
BBC'ye verdiği röportajda bu büyük gücü günde tek öğün yemesine, soğuk suyla duş almasına ve işe yürüyerek gitmesine bağlıyor. Ama Jack'in çok daha fazlası olduğu kesin.
Öyle ya, kimin ne söyleyebileceğini ve görebileceğini belirlemek alelade bir ayrıcalık olmasa gerek.

***

Kimileri, bu gücü hala hafife alıyor. Daha da acı olanı bu aymazlığı ifade özgürlüğüyle gerekçelendiriyorlar. "Twitter'a isteyen girer istemeyen girmez" diyorlar.
Oysa Twitter bugünkü ayrıcalıklı konumunu, tekel pozisyonunu kullanıcıların fikirlerine ifade zemini yaratmayı taahhüt ederek elde etti.
Yani içeriğe dair hukuki sorumluluktan paylaşımlara müdahale etmeyeceğini garanti altına alarak kurtuldu.
Kaldı ki bu mecradaki paylaşımlar, Twitter'ı kullansın ya da kullanmasın her bireyi etkililiyor. Siyaseti, gündelik hayatı, ekonomiyi hatta yüzlerce yıllık ifade özgürlüğü hakkımızı da...

***

Bir iki örnek üzerinden gidelim.
Jack'in, 83 milyon takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı siyasi paylaşımları sınırlandırmasının gerekçesi nedir?
Trump'ın kısıtlanan paylaşımlarında hukuki bir sorun gösteremediklerine göre bu sansür değil mi?
Twitter geçenlerde de koronavirüs salgınıyla ilgili "yanıltıcı bilgilere izin vermeme" gerekçesiyle sağlık tavsiyeleriyle örtüşmeyen bilgi içeren tweetlerin engelleneceğini ve kullanıcıların da söz konusu paylaşımları kaldırmaya zorlanacağını duyurdu.
Dün de maske karşıtı Katie Hopkins'in hesabını askıya aldı.
Kimin sağlık tavsiyesine uyacağımıza karar vermek Jack'e mi kaldı?
Mesela ben de Twitter'daki hesabımdan pandemiyle ilgili alternatif bilimsel tezleri dile getiriyorum. Ya da Trump'la ilgili ABD merkez medyasının kimi görüşlerini eleştiriyorum.
Beni de sansürlüyor musun Jack?
Şüpheleniyorum, zira günlerdir hesabımdaki takipçi ve etkileşim sayım dondu da...
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