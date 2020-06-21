'ın kurucusumüthiş bir adam.Bu yaşında (43), sosyalmedyayı ele geçirdi.Belki, kendisi gibiolanFacebook'un kurucusuZuckerberg kadar kazanamıyor. Ama siyaseten daha etkili "anlık" bir mecrada suyun başını tutmuş durumda.Jack,vesomut olarak kendisinifazlasıyla kanıtlayanElon Musk gibide olmayabilir. Ama canlıyayınlarda marihuana tüttürenElon'un aksinedeortada.Elon yörüngeye yeni nesil otomobilini göndermek gibiyaparken, o George Floyd protestoları sürerkenilan ettiğini duyuruyor.Mütevazı da...BBC'ye verdiği röportajda bugünde tek öğün yemesine, soğuk suyla duş almasına ve işe yürüyerek gitmesine bağlıyor. Ama Jack'inolduğu kesin.Öyle ya,

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Kimileri, bu gücü hala hafife alıyor. Daha da acı olanı bugerekçelendiriyorlar. "Twitter'a isteyen girer istemeyen girmez" diyorlar.Oysa Twitter bugünkü ayrıcalıklı konumunu, tekel pozisyonunuelde etti.Yani içeriğe dair hukuki sorumluluktan paylaşımlara müdahale etmeyeceğini garanti altına alarak kurtuldu.Kaldı ki bu mecradaki paylaşımlar, Twitter'ı kullansın ya da kullanmasın her bireyi etkililiyor. Siyaseti, gündelik hayatı, ekonomiyi hatta yüzlerce yıllık ifade özgürlüğü hakkımızı da...

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Bir iki örnek üzerinden gidelim.Jack'in, 83 milyon takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı siyasi paylaşımları sınırlandırmasının gerekçesi nedir?Trump'ın kısıtlanan paylaşımlarında hukuki bir sorun gösteremediklerine göre bu sansür değil mi?Twitter geçenlerde de koronavirüs salgınıyla ilgiligerekçesiyletweetlerin engelleneceğini ve kullanıcıların da söz konusu paylaşımları kaldırmaya zorlanacağını duyurdu.Dün de'in hesabını askıya aldı.Kimin sağlık tavsiyesine uyacağımıza karar vermek Jack'e mi kaldı?Mesela ben de Twitter'daki hesabımdangetiriyorum. Ya da Trump'la ilgili ABD merkez medyasının kimi görüşlerini eleştiriyorum.Şüpheleniyorum, zira günlerdir hesabımdaki takipçi ve etkileşim sayım dondu da...