8 milyar insan, korona pandemisi nedeniyle medyadakalıyor.Köşeler zaten epeydir küresel egemen söyleme teslim olmuş durumda. Televizyonlarda da durum farklı değil.Tüm dünyada haber bültenleri,yapıyorlar.Tek başlarına haber sunan meslektaşlarımız bile ağızlarına maske takıyorlar. Ardındanbağlanıyorlar. Sonunda da "Evde kal" "maskeni tak" deyip bültenleri kapatıyorlar.Programlarda konuşan bilim insanları arasında alternatif bilimsel tezleri dile getiren, savunan adeta yok. Olan da zatenüzerine çekmemek için ağzını açmıyor.

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Nasıl açsın?Suskunluk sarmalı öylesine derin ki,azıcık dışına çıkanın canına okuyorlar...İzolasyon tedbirlerinin işlevselliğini, yasakların mantığını mı sorguladınız? AnındaNe lümpenliğiniz kalıyor ne magandalığınız ne de cahilliğiniz...Oysa aylardır insanlara uyguladıkları korona tedavi protokolünden bile emin olamayan bilim çevrelerinin dayattıkları da bir sonuç değil. HattaBuna rağmen sansür öylesine yaygınlaşmış durumdaki, Dünya Sağlık Örgütü bürokrasinin "makul" bulmadığı bilimsel tezler, Twitter'dan, YouTube'dan "kısıtlama" yiyebiliyor?Pardon ama biz engizisyona niçin kızıyorduk?

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de şüpheyi hiç eldenbırakmamalıyız.Aklımızın, mantığımızın, deneyimlerimizin süzgecinden geçmeyen hayatın doğal akışına ters müdahaleleri, tavsiyelerikabullenmemeliyiz.Zira yıllar içinde bir anda ortaya çıkıp yaygın kabul gören gündemlerin tamamına yakınının aldatmaca olduğuna şahit olduk.Yakın süreçte de sağlıktan eğitime, siyasetten medyaya kadar her alandaki kabullerin birer birer unutulup gideceğini yaşayarak göreceğiz.Bu sancılı süreçte de kuşkusuz en güvenilir rehber yine aklımız ve vicdanımız olacak.