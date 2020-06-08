ABD, hatta dünya bir haftadırisimli bir siyahın polis tarafındanöldürülmesini konuşuyor.Ülkede yağmaya ve kundaklamaya kadar varan protestolar yüzünden ordu sokağa inmiş durumda! ABD'de hızla büyüyen olayların yanı sıraLondra'da, Paris'te bile insanlar Floyd'u anmak için polisle çatıştılar.Bütünvegünlerdir kişisel sayfalarından ırkçılık karşıtı açıklamalar yapıyorlar.Babasıyla birlikte milyonlarca Iraklının anasını ağlatan ve bir kıyaslama yapılacaksabile "insan hakları" nutukları atıyor.Rüzgâr öylesine güçlü esiyor ki, LEGO, polis, itfaiye ve Beyaz Saray oyuncaklarının satışını yasakladı.

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Gelin önce olayın nasıl yaşandığına dair bilgilerimize bakalım. Zira protesto etmekten ne olduğunu anlamaya vakit bulamadığımız cinayete dair ayrıntıların üzerinde pek durulmuyor.Minneapolis'te bir pazar günü...İçinde arkadaşlarının da olduğu otomobilinsürücü koltuğuna geçiyor.Daha sonra caddenin karşısındaki marketin çalışanlarıaracının yanına geliyorlar. Sahte parasını alıp mallarını iade etmesini ve konunun kapanmasını istiyorlar. Sonuç alamayınca da durumu bildirmek için 4 dakika sonra. Floyd'un kafasının iyi olduğunubelirtiyorlar.Telsizlerine düşen "" üzerine olay yerine polisler geliyor.Polisler ve Floyd arasında arbede çıkıyor. Sonrası malum.

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Floyd ABD'de her yıl polis tarafından öldürülen 1000 insandan biri. Floyd'u nefessiz bırakarak öldüren polis, sadece geçen yıl "adı verilen bu yöntemle onlarca kişiyi öldürmüş.Peki, ne oldu da Floyd cinayeti böylesine bomba etkisi yarattı? Pek çok yoksul ABD'li gibi,Pandemi sürecinde olduğu gibi, bu olayda dave tabii kirolü elbette büyük.Twitter sayfalarını karartıyor. ABD Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları "Floyd" telifi atıp sınırlandırıyor?, haber dilinde "George" diye andıklarımerak konusu.Ardından tüm dünyada izlenen canlı yayınlarla, bir değil iki değil tam üç cenaze töreni (sonuncusu yarın) düzenledikleri Floyd'un tabutunu taşıyan lüks araç konvoyunu kim kiraladı acaba?Sizi bilmem ama bu küreselci tayfanın top yekûn dahil olduğu her kampanya bende şüphe uyandırıyor.Çünkü Floyd gibi "uçurum insanlarını", yoksulları, siyahları, Orta Doğuluları, Müslümanları ancak görülecek bir hesapları varsa "sembolleştirerek" kullandıklarını anlayacak kadar büyüdüm.Aklıma, 90'larda da yine'in polis tarafından fecişekilde dövülmesi üzerine başlayan "geliyor...Bakalım bu kez operasyonları istediği sonucu verecek mi?