1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından kimse yeni bir sokağa çıkma yasağı beklemiyordu. 50 binleri aşan test sayısına rağmen vaka sayısının artmaması da bu umudumuzu güçlendiriyordu.Derken perşembe gecesi ekrandan hafta sonuuygulanacağı duyuruldu.Herkes moralleri bozan bu gelişmeyi tartışırken iyi haber dünndan geldi. Erdoğan Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımları yaptı:bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağaçıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilanedilmişti. FakatTek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yenidenBunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu. Vatandaşlarımdan,kurallarına bu süreçte de titizlikle riayetetmelerini önemle rica ediyorum."

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Tebrikler.Bir yasak kararının, kamuoyunun değerlendirmeleri ve beklentileri dikkate alınarak gözden geçirilmesi bile, başlı başınaörneği.İçeriğe gelince...İzolasyon sürecinde aylarca işyerleri kapalı kalanBiraz para kazanıp soluk almayı umut ediyorlardı. Eğer yasak kararı uygulansaydıBunun da ötesinde, izolasyon sürecinde örnek bir disiplinle tedbirlere uyan halk, bu kezBu da kuşkusuz pandemi döneminde kamuoyunda yöneticilere karşı oluşan güveni olumsuz etkileyecek, bireylerin huzurunu kaçıracaktı.Özetle yasağın umulan yararı şöyle dursun, çeşitli açılardan, herkes için zararı olacaktı.

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Yeri gelmişkende konuşalım.Çünkü değişik değişik makamlardan her gün yeni bir yasak kararı duyuruluyor...Mesela,takılacakmış.İnanın olacak iş değil.Kapalı ve tehlikeli ortamlarda işe yaradığı bilinen maskenin, insanlarınkullanılmasınınyok. Dahası zararlarından bahsediliyor.Kaldı ki, deniz kenarından söz ediyoruz. Islak, nemli ortamlar. O maskelerin birer mikrop yuvasına dönüşeceğini tahmin etmek hiç de zor değil.şimdiden tahminedebiliyorum. Çıkacak huzursuzluklar da cabası.tedbiri de anlamlı değil. Yeni asgari yürüme hızı da açıklansın o halde, ona göre koşalım., otellere tanınan bazı haklardaneğlence mekânlarının yararlanmaması da gözdengeçirilmesi gereken uygulamalardan...Koca koca insanlarız. Derdimiz yasaklarla değil. Tek istediğimiz mantıklarına, faydalarına ikna olup tedbirlere içimizden gelerek uymak.