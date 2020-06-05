Sözcü sürekli okurlarından yardım istiyor. Gazetenin ucu ucuna kurtardığını, desteğe ihtiyaçları olduğunu duyuruyor.Bu yüzden yıllardırvar. Çoğu emekli. Hatta birisi eski oturduğum evde kapıma, her sabah üçer beşer aldığı Sözcü'lerden bırakırdı.Bir defasında "Ben alırım. Siz niye zahmet ettiniz." dediğimdediye itiraz ettiğini hatırlıyorum.Her şeye rağmen son dönemlerde tirajlar daha düşüncekoştuğunu da gördük. Gazeteyi topluca bedava dağıtarak onlar da ellerinden geleni yaptılar.Gelin görün ki, okurun bir dava olarak gördüğü için sergilediği fedakarlığına rağmen

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Her gün, Sözcü yazarlarının bilmem kaç milyonluk villalarına, lüks yazlıklarına yaptıkları "ilgili haberler okuyoruz.Biri gün aşırı, "Memlekette kriz var. Kimse önünü göremiyor. Bu ortamda yatırım mı yapılır" diye yazdığı gazetesi zor günlerden geçerken, Bodrum'daki yazlığını büyütmek için inşaata başlamış meğer... Dahası "diye hep birlikte yerden yere vurduklarıbile başvurmuş.eklemelerse bizim değil artık yargının konusu.Diğeri ise Alaçatı'dadiyerek diktiğisonraşimdi de Levent'te SİT alanında yer aldığıiddia edilen villasına yaptığı kaçak eklemelernedeniyle gündemde.Tüm olayların hepsinin de tamamensöylememe gerek yok sanırım.

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Allah daha çok versin.Belli ki, ekonomik olarak zor durumda olan Sözcü'de maaşlar iyi...Ayrıca köşelerinden "memleket krizde" diye ah eden arkadaşlar hakikaten çok çalışkanlar.çalışıyorlar, çabalıyorlar,çırpınıyorlar.Karanlık odalarda ne gündüzleri var ne geceleri...Hatta geçenlerdetanesi 2500 TL'den 1881adet Atatürk kitabı basıp sattı içlerinden biri.Yazlıkları, villaları onlar almayacak da

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Krizi fırsata çevirmek bu değilse nedir, söyleyebilir misiniz?Adamlar "yaşanmaz" dedikleri Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunun farkındalar. Geleceklerini burada gördükleri için de yatırımlarına devam ediyorlar.Acaba aralarında "" diye kafa dabuluyorlar mıdır dersiniz?Zira bildiğiniz üzere, villada oturuyorum diye kendini burjuva sanan bu arkadaşlar memlekettediyenne kadar haklıymış.Bu vasatlık hikayesinin başka bir izahı var mı?