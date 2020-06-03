ABD'de zenci bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan olaylar hız kesmeden devam ediyor.Protestolar pek çok yerdedönüşmüş durumda..Yerel yetkililerin yönettiği polis olayları yatıştırmakta etkisiz kalıncasoktu.Peki, ne oldu da ortalık karıştı?Toplumdaki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bilincin depreştiği tezi çok yüzeysel ve izaha muhtaç.Zira sözünü ettiğimiz, kurumsallaşmış gerçek bir polis devleti. ABD'de,Bunların çoğu da dezavantajlı kesimlerden... Yoksullar, Afrika kökenliler, Latinler vs.330 milyonluk ülkenin cezaevlerinde 2,5 milyona yakın insan var. Bireysel silahlanmanın mülkiyet hakkının ayrılmaz bir parçası sayıldığı ABD'de şiddet bir kültür. Vaka-ı adiyeden...Başkan Obama döneminde de tablonun farklı olmadığını hatırlatalım.Mevzua daha yukarıdan bakanlara göreyse bu yaşananlar,. Zira ülkede 40 milyona yakın insan işsiz kalmış durumda.Ne var ki yaşanan şiddete bakınca bu yorum abartılı görünüyor. Neticede sözünü ettiğimiz küresel bir sorun. Aşağı yukarı tüm yönetimler aynı riskleri göze alıp benzer tedbirlere başvurmak zorunda kaldılar.Kaldı ki devlet, durağanlığa karşı işsizlik maaşı vb. mekanizmalar�� devreye soktu. Krizin etkilerinin hissedilmesini öteledi. Sokağa çıkıpbıçağınkemiğe dayandığısözkonusu değil.

***

Evet, geriye kalıyor bir ihtimal. O da kasımdaki başkanlık seçimleri.Çünkü anketler henüz birkaç hafta önce, istihdamı arttırmayı başaran Trump'ın önde olduğunu gösteriyordu. Olağanüstü bir şey yaşanmazsa Trump'ın bir dört yıl daha ülkeyi yöneteceğine kesin gözüyle bakılıyordu.Olağanüstü bir şey oldu.İlk darbeyi Trump'a pandemi vurdu...Şimdi de rakipleriAntifa gibi terör gruplarının ve yeminli Trump düşmanı küresel merkez medyanın Gezi sürecinden aşina olduğumuz provokasyonlarında da hedefinolduğuna işaret ediyor.

***

Bu arada bizden bahsetmişken... Türkiye'de de küreselci medyanınortak olangenişçe bir kesim var.İslamcısından solcusuna... Oysa Trump,Belli ki,olduğuna inanıyorlar.Benden duymuş olmayın ama... ABD'deki Trump karşıtı gösterilerde en ön safta yürüyen "diye bağıran FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter de kendileriyle yine aynı fikirde.