ABD Başkanı Donald Trump ve Twitter arasında başlayan tartışmaaçısından hayati öneme sahip.Bildiğiniz üzere kavga, Twitter'ın Trump paylaşımlarının altına "bilgiyi doğrulayın" türünden uyarılar koyarak sınırlandırması üzerine çıktı. Başka bir ifadeyle, Twitter "mavi tık" verip onayladığı"şüpheli" ilan ederekTrump, "siyasi aktivizm" olarak tanımladığı bu hamleye şu sözlerle cevap verdi:Benim uzaktan oylamanınbüyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağınadair."

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Kısır siyasi gündemin hengamesindebir kitle olduğunu biliyorum.Ben de bu yüzden dün bu köşede söz konusu tartışmanın düğüm noktasına dair bir takım sorular sordum.Güya eski medya düzeninin mülkiyet ilişkilerini kırıpeleştirdim.Zira eleştirilmeyecek gibi değil.Hem paylaşımlar konusunda hukuki bir sorun çıkıncadiyorlar... Hem de "beğenmedikleri" siyasi pozisyonlarına ters içerikleri çatır çatır sansürlüyorlar, siliyorlar. Hatta çoğu zaman paylaşım sahibini cezalandırıp engelliyorlar, hesabını askıya alıyorlar.Yani tekel konumlarına, imtiyazlarına ve dokunulmazlıklarına gerekçe gösterdikleri ifade özgürlüğü ilkesini katlediyorlar.Bildiğiniz engizisyon...Tıpkı Türkiye'deki Ekşi Sözlük gibi...

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Dün eleştirilerim "faşist" Yeniçağ'ından "solcu" Cumhuriyet'ine kadar her yerde kelimesi kelimesinehaberleştirildi.Ekşi Sözlük'teki küfür kıyametten bahsetmeme herhalde lüzum yok.Ne var ki, ABD'den Fransa'ya tüm dünyanın tartıştığı konuyla ilgili dile getirdiğim sorulara tek bir cevap bile göremedim.Belli ki anlayamamışlar. O halde anlayacakları dilden sorayım.Merak etmeyin "anlayacakları dil" derken onlar gibi nefret söylemine, hakarete başvuracağımı kastetmiyorum. Tarzım değil. Zaten bir gazetede ya da internet sitesinde bunu yapmak mümkün de değil.Basitçe soruyorum... Sitenizde hakkımda açılan olumlu entry'leri hangi gerekçeyle siliyorsunuz?açan kullanıcıları neye dayanarak uçuruyorsunuz?Ee, o halde nasıl oluyor da gazeteleri ve internet sitelerini bağlayan hukuki, mesleki ve etik kurallardan muaf olabiliyorsunuz?İşin ticari kısmına girmiyorum bile...Var mı böyle yağma, tarafsızım ayağına siyasi aktivizm, özgürlükçülük adına tekelleşme, sansürcülük?Anlayabilen ve de cevap verecek kimse var mı aranızda?..