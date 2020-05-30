Barack'nın başkanlık yarışını kazanmasında'un ciddi katkısı olmuştu. Gül gibi çaktırmadan siyasete devam eden Obama daha sonra da bu stratejisine ara vermeyecekti.Donald'ın, ABD merkez medyasının topyekûn karşısında konumlandığı 2016 seçimlerindeki en büyük silahı da'dı. Öyle ki Trump, Cumhuriyetçiler'in sesikanalını bile kampanya sürecinde her zaman yanında bulamadı!Zaten Trump dadediğiTwitter'ıiçin kullandığını söylüyor." diye isim koyduğu ABD yerleşik medyası kendisine savaş açınca,Twitter'a tutunduğunu anlatıyor.Bizler ne zaman olacak diye beklerken sonunda Twitter ve Trump birbirlerine girdiler.

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İlk hamleyi Twitter yaptı. Trump'ın "California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia eden tweetinin altına "Uzaktan oylama konusundaki" uyarısını ekledi.Yani "mavi tık" verip onayladığı"şüpheli" ilanederekTrump Twitter'ın attığı ısırığına "siyasi aktivizm" dedi şu sözlerle cevap verdi:Benim uzaktan oylamanınbüyük çapta hile ve yolsuzluğayol açacağına dair."Başkan ardından sosyalmedya sitelerine yönelik birkararname yayınladı.Ne var ki Twitter elinden geleni ardına koyma dercesine dün de Trump'ın şu tweetinigerekçesiyle sınırlandırdı:"Bu HAYDUTLAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz'la konuştum. Ona ,Teşekkürler."

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Trump Twitter'ın müdahalesine karşı nasıl bir yasal yol izleyecek belirsiz. Tekelleşmeye karşı anti-tröst yasalarına mı yönelecek, yoksa ifade özgürlüğü bağlamında mı Twitter'ı sıkıştıracak göreceğiz.Bir Twitter ve sosyal medya kullanıcısı olarak bu ilgi çekici tartışmada ikincisinin hayati olduğunu düşünüyorum.Zira bu ve benzeri platformlar, kullanıcılara yalnızcasöylemiyle kendilerine. Etikle hatta hukukla çelişen paylaşımlara bile kimi zaman müdahale edemeyeceklerini, çünkü kendilerinin iletişime yalnızca "hayrına" aracı olduklarını söylüyorlar.Ne var ki, yeri gelince ABD Başkanı'na bile uygulamaktan çekinmediklerihangi kriterlere göre yaptıkları meçhul. Kime göre neye göre... Üstelik buyargısal süreçlerdenmuaf tutulmak için kullanıyorlar.Ne düzenek ama değil mi?Türkiye'de degibi platformlar yıllardır benzer metotla manipülasyona devam ediyorlar. Yalnızca kullanıcılara ifade zemini hazırlıyoruz diyerek çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar. Ve gazetecileri, gazeteleri, televizyonları, internet sitelerininhepsinden muaflar.Böyle saçmalık olur mu?