30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Sosyal medyada herkes eşittir ama bazıları daha eşittir
MELİH ALTINOK
Sosyal medyada herkes eşittir ama bazıları daha eşittir

Sosyal medyada herkes eşittir ama bazıları daha eşittir

30.05.2020, Cumartesi
Barack Obama'nın başkanlık yarışını kazanmasında YouTube'un ciddi katkısı olmuştu. Gül gibi çaktırmadan siyasete devam eden Obama daha sonra da bu stratejisine ara vermeyecekti.
Donald Trump'ın, ABD merkez medyasının topyekûn karşısında konumlandığı 2016 seçimlerindeki en büyük silahı da Twitter'dı. Öyle ki Trump, Cumhuriyetçiler'in sesi FOX kanalını bile kampanya sürecinde her zaman yanında bulamadı!
Zaten Trump da "elimde olsa kapatırım" dediği Twitter'ı "mecbur bırakıldığı" için kullandığını söylüyor. "Fake news" diye isim koyduğu ABD yerleşik medyası kendisine savaş açınca, denize düşen yılana sarılır misali, Twitter'a tutunduğunu anlatıyor.
Bizler ne zaman olacak diye beklerken sonunda Twitter ve Trump birbirlerine girdiler.

***

İlk hamleyi Twitter yaptı. Trump'ın "California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia eden tweetinin altına "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısını ekledi.
Yani "mavi tık" verip onayladığı ABD Başkanı'nın sözlerini "şüpheli" ilan ederek bir anlamda yalanladı.
Trump Twitter'ın attığı ısırığına "siyasi aktivizm" dedi şu sözlerle cevap verdi:
"Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor."
Başkan ardından sosyal medya sitelerine yönelik bir kararname yayınladı.
Ne var ki Twitter elinden geleni ardına koyma dercesine dün de Trump'ın şu tweetini "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle sınırlandırdı:
"Bu HAYDUTLAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz'la konuştum. Ona , ordunun her koşulda arkasında olduğunu söyledim. Bir zorluk çıkması halinde kontrolü ele alacağız. Yağma başlarsa ateş de başlar. Teşekkürler."

***

Trump Twitter'ın müdahalesine karşı nasıl bir yasal yol izleyecek belirsiz. Tekelleşmeye karşı anti-tröst yasalarına mı yönelecek, yoksa ifade özgürlüğü bağlamında mı Twitter'ı sıkıştıracak göreceğiz.
Bir Twitter ve sosyal medya kullanıcısı olarak bu ilgi çekici tartışmada ikincisinin hayati olduğunu düşünüyorum.
Zira bu ve benzeri platformlar, kullanıcılara yalnızca "ifade hakkı tanıdıkları" söylemiyle kendilerine hukuki olarak koruma sağlıyorlar. Etikle hatta hukukla çelişen paylaşımlara bile kimi zaman müdahale edemeyeceklerini, çünkü kendilerinin iletişime yalnızca "hayrına" aracı olduklarını söylüyorlar.
Ne var ki, yeri gelince ABD Başkanı'na bile uygulamaktan çekinmedikleri sınırlamaları, engellemeleri, uçurmaları, hesap kapatmaları hangi kriterlere göre yaptıkları meçhul. Kime göre neye göre... Üstelik bu keyfi sansürü, "iyi niyetli müdahale" olarak yargısal süreçlerden muaf tutulmak için kullanıyorlar.
Ne düzenek ama değil mi?
Türkiye'de de ekşi sözlük gibi platformlar yıllardır benzer metotla manipülasyona devam ediyorlar. Yalnızca kullanıcılara ifade zemini hazırlıyoruz diyerek çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar. Ve gazetecileri, gazeteleri, televizyonları, internet sitelerinin kişisel hakları ve özgürlükleri korumaya yönelik sorumluluklarının hepsinden muaflar.
Böyle saçmalık olur mu?
Yüzlerce yılda elde ettiğimiz haklarımızı, özgürlüklerimizi bu cilalı tekellere yem mi yapacağız?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İkinci dalgayı beklerken... 29.05.2020 Cuma
Muhalefet erken seçim istiyor mu? 27.05.2020 Çarşamba
Geçmişi gelecek diye beklemek 25.05.2020 Pazartesi
Bu işte bir yanlışlık yok mu? 24.05.2020 Pazar
Organize işler bunlar 23.05.2020 Cumartesi
Açık alanlarda maske takmak zorunlu olmamalı 22.05.2020 Cuma
Fatih Altaylı’ya kalsa Bardakçı’nın kitabı yakılsa yeridir 20.05.2020 Çarşamba
Bize ne? 18.05.2020 Pazartesi
İnşallah Sayın Macron 17.05.2020 Pazar
Ele verir talkını kendi yutar salkımı 16.05.2020 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA