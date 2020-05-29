Dünya üzerinde toplamkişinin hayatını kaybettiği açıklanan pandemi sürecinde göstergeler iyiye gidiyor.Bu olumlu gidişatta neyin etkili olduğunu söylemek tam olarak mümkün değil. Egemen bilim otoriteleri ısrarlaiddia ediyorlar.Ne var ki başından beribu yaklaşımı çürütüyor.Verilerden anladığımız kadarıyla koronanın ulaştığı yerdevar. Virüs sağlıklı insanlara bulaştıkça güçsüzleşiyor, etkisini yitiriyor. Yaklaşan yazla birlikte sıcaklıkların artması da bu iyiye gidişte önemli bir faktör gibi görünüyor.Ama bu sözünü ettiğim olasılıklar, garip şekilde üzerinde hiç düşünülmeden peşinen mahkûm ediliyorlar.Gribe bile yıllardır etkili bir aşı bulmaktan aciz olan bilim çevreleri, korona hakkında kendilerinden ve bilgilerinden sual edilmesinden hoşlanmıyorlar.Bir ilaç konusunda başlayan tartışma üzerine'un L'Express'e yaptığı açıklamalar sözünü ettiğim "modern engizisyona" dair önemli ipuçları veriyor:"Toplum dindışına doğru kayarken bilimin kendisi dine indirgeniyor.Oysa bir bilim cemaati olamaz,

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Tablolar iyiye doğru evrilirken şimdi de "ikinci dalga" korkusu pompalanıyor. Godot'u bekler gibi,deniliyor.Belli ki salgın sürecinde tüm dünyada gücü ele geçiren, siyaseti bile rotalarına sokan otoriteler bu olağanüstü hali sevdiler.Ne var kiÇünkü dahasağlıklı veriye sahipolmadığımız koronadan katbekat büyüksorunlar şimdiden varlığını hissettirmeyebaşladı.Dolayısıyla yolu gözlenen "ikinci dalganın" nereden geleceği konusunda çok da emin olmamak lazım.

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Birkaç aylık izolasyon sürecinde 40 milyona yakın insanın işini kaybettiği açıklanan ABD'de başlayan olayları dikkatle izlemeliyiz.kentinde polisin sokak ortasında siyahi bir vatandaşı öldürmesi üzerine başlayanZira George Floyd isimli vatandaşınardından öldürüldüğü iddia ediliyor.Sokağa çıkanların, evlerininönünde oynayan çocukların bilebir ortamda koronadan korunduğumuzudüşünebiliriz... Ancakböylesine bir cinnet ortamındamutlu, huzurlu ve sağlıklı şekildeyaşaması mümkün değil.İnsan yalnızca koronadan hastalanmıyor, ölmüyor ya!..