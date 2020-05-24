24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Bu işte bir yanlışlık yok mu?
MELİH ALTINOK
Bu işte bir yanlışlık yok mu?

Bu işte bir yanlışlık yok mu?

24.05.2020, Pazar

Eskiden ünlü olmak için Çankaya Köşkü'nün önünde soyunanlar vardı.
Kameralar Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılan binanın önünde her vakit bekledikleri için kamuoyuna sesini duyurmak için en ideal yerlerden birisi burasıydı.
Artık yeni kamusal alanımız olan sosyal medya var. Kameralar da her yerde, hepimizin elinde.
Gündeme gelmek isteyenlerin, provokasyonlara öncülük edip, yoluna bakmaya can atanların işi daha kolay.
80 milyonda bir olsa da, her türlü çıkıntılıktan anında haberdar oluyoruz.
Kişilik problemi olan biri evinde oturup elindeki telefonuyla, masasındaki bilgisayarla "hassasiyetlerimizle" oynayabiliyor mesela...
Çünkü verilen tepkiler de artık "gerçek zamanlı." Tabii ki çığ gibi de büyüyor.
Sonrasında gelsin gözaltılar, davalar, bir anda büyüyen küçük insanlar...
On milyonlarca insanın dahil olduğu bir toplum böylesine kolay manipüle ediliyorsa ortada büyük bir sorun vardır değil mi?
O halde durup düşünmeliyiz.
Kullanışlı ezikler, ilgi müptelaları, iş isteyen gönüllü tetikçiler her dönem her yerde oldu, olacak da...
Bu kısır döngüden fena halde sıkılanlara düşense, ortaya çıkan her hıyarın üzerine "hassasiyetim" var diye koşmamak.
"Kaşıdıkları" gün gibi ortadayken, her seferinde "acıdı" diye ortalığı velveleye vermemek... Bu psikopatları "tahrik" edenin aslında bu olduğunu anlamak.
Öyle ya değerlerimiz, Twitter'da soyunan üç beş trol kafanın zarar verebileceği kadar ucuz mu?

***

ÖZKOÇ ROLÜNÜ BEĞENMİŞ OLMASIN SALİH ABİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün SABAH yazarı Salih Tuna hakkında "gerekli tüm yasal yollara başvuracağını" açıkladı.
Özkoç'u sansür talep edecek kadar sinirlendiren ne olmuş olabilirdi?
Açıklamasından öğrendiğimiz kadarıyla Tuna yazılarında "gayri ciddi" bir dil kullanıyormuş. Ve bu yolla da hem Özkoç hem de CHP hakkında "olumsuz algı" yaratmaya çalışıyormuş.
Yani Özkoç'un Tuna'dan "genel olarak bir rahatsızlığı" varmış... Tuna'nın dünkü yazısı da bardağı taşıran son damla olmuş.
Belli ki Özkoç, bir oyun yazarı da olan Tuna'nın "Genel Merkezdeki Böcek" oyununda kendisine verdiği role ısınamamış.
Seyircinin yanı sıra oyunculardan da reaksiyon alan oyun bence şimdi daha eğlenceli hale geldi.
Sanırım devamı da gelecektir.
Salih abiye tavsiyem, Özkoç'u rol aldığı oyunun yazarıyla kavga eden ve mizahtan pek hoşlanmayan bir karaktere dönüştürmesi.
Zira ondan iyi "yabancılaştırma efekti" bulamaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Organize işler bunlar 23.05.2020 Cumartesi
Açık alanlarda maske takmak zorunlu olmamalı 22.05.2020 Cuma
Fatih Altaylı’ya kalsa Bardakçı’nın kitabı yakılsa yeridir 20.05.2020 Çarşamba
Bize ne? 18.05.2020 Pazartesi
İnşallah Sayın Macron 17.05.2020 Pazar
Ele verir talkını kendi yutar salkımı 16.05.2020 Cumartesi
PKK-HDP 15.05.2020 Cuma
İzolasyon mu sürü bağışıklığı mı? 13.05.2020 Çarşamba
Ne seninle ne de sensiz... 11.05.2020 Pazartesi
Kutuplaşan toplum değil ekranlar... 10.05.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA