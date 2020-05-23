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MELİH ALTINOK
Organize işler bunlar

Organize işler bunlar

23.05.2020, Cumartesi
Ramazanın bitmesine birkaç gün kala İzmir'de camilerden "Çav Bella" marşı okutuldu. Geçtiğimiz gün de sosyal medyada kentteki bir camiden yükselen Selda Bağcan parçasını dinledik.
Diyanet olayın bir sabotaj olduğunu açıkladı:
"İzmir Müftülüğü'müzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş; bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasında İzmir'deki bu olaya değindi:
"İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor."

***

Cami görüntülerini sosyal medyada dolaşıma sokan kişi gözaltına alındı.
Gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz."
Çav Bella ile ilgili İtalya'dan ses çıkmazken, şarkısı cami hoparlöründen okunan Selda Bağcan da mevzu ile bir alakasının olmadığını duyurdu:
"İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

***

Tepkiler çığ gibi büyürken yaşanan başka bir mizansen, provokasyonun hedefini göstermesi açısından aydınlatıcıydı.
15 Temmuz darbe girişimini destekleyen "İslamcı bir tarikat" ne olmuşsa, pandemi nedeniyle camilerin kapalı olduğunu tam da İzmir'deki cami provokasyonu yaşanırken fark etmişti.
Grup üyeleri bunca zaman beklemiş ve ramazanın son günü Adana'da namaz kılmak için polisle çatışmaya kalmıştı.
Sosyal medyada "Müslümanların ibadeti engelleniyor" denilerek paylaşılan görüntülerin İzmir'de yakılmaya çalışılan ateşe benzin dökmeyi hedeflediğini görmemek için kör olmak lazım.
Evet, organize işler bunlar.
Bunca deneyimin ardından hala oyuna geleceğimizi düşünenler çok zeki olduklarını düşünüyor olmalılar.
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