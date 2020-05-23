Ramazanın bitmesine birkaç gün kala İzmir'deokutuldu. Geçtiğimiz gün de sosyal medyada kentteki bir camiden yükselendinledik.olayın bir sabotaj olduğunu açıkladı:"İzmir Müftülüğü'müzüntarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş;hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."da dünkü konuşmasında İzmir'deki bu olaya değindi:

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Cami görüntülerini sosyal medyada dolaşıma sokan kişi gözaltına alındı.Gözlerin çevrildiğida Twitter'dan şu açıklamayıyaptı:"İbadet yerleri kutsalımızdır!İzmir'de yaşananların faillerininbir an önce bulunmasını istiyoruz."Çav Bella ile ilgili İtalya'dan ses çıkmazken,şarkısı cami hoparlöründenokunan Selda Bağcan da mevzu ile biralakasının olmadığını duyurdu:Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

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Tepkiler çığ gibi büyürken yaşanan başka bir mizansen, provokasyonun hedefini göstermesi açısından aydınlatıcıydı.pandemi nedeniylecamilerin kapalı olduğunu tam daİzmir'deki cami provokasyonu yaşanırkenfark etmişti.Grup üyeleri bunca zaman beklemiş ve ramazanın son günü Adana'da namaz kılmak için polisle çatışmaya kalmıştı.Sosyal medyadadenilerek paylaşılangörüntülerin İzmir'de yakılmayaçalışılan ateşe benzin dökmeyi hedeflediğinigörmemek için kör olmak lazım.Evet, organize işler bunlar.Bunca deneyimin ardından hala oyuna geleceğimizi düşünenler çok zeki olduklarını düşünüyor olmalılar.