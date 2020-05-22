Yakın zamana kadar dünyanın pek çok ülkesindeÖrneğin Fransa 2010'da Senato tarafından onaylanan bir yasayla yüz kapatmayı yasakladı. Yasayla maskenin yanı sıra kask, yün başlık, nikab gibi yüzü kapatan her şeyin kamusal alanda kullanımı yasaklandı.Bugün ise zabıta,Maske hayatımıza o kadar girdi ki modası bile oluştu. Magazin dergilerindeolarak eklendiği modelleri görüyoruz. Bakalım bu sene sahillerimizde ne gibi acayipliklere şahit olacağız?

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Pandemi sürecinde en sıkı izolasyon tedbirlerini uygulayan ülkelerden biri olan Türkiye de maske konusunda hassas.Korona nedeniyle, toplu taşıma, marketler, iş yerleri gibimaske takmak zorunlu.Geçtiğimiz gün de İçişleri Bakanlığı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine dayanarak ülkenin yarısında sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığını duyurdu.Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak'ta vatandaşlarCezası da 3 bin 150 TL imiş.

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Benim bu açık alanda maske takma zorunluluğuna bir itirazım var.İsteyen yine taksın. Ancak ben hastaneler gibi riskli yerlerde ya da başkalarının da bulunduğu kapalı alanlarda kısmen işlevsel olan maskenin sokakta ne işe yarayacağından emin değilim.Tedbirin fazlası göz çıkartmaz demeyin çünkü kimi zaman çıkartabilir...Zira pek çok bilimsel makaledeokuyorum.Uzmanlar maskenin bizi ancak hasta biriyle bir metre mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsak koruyacağını... Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu olmadığını... Tersine, doğru kullanmadığınızda maskenin kendisinin bir enfeksiyon kaynağı olacağını söylüyorlar.Yalnızca kıç ceplerinde taşınan ya da arabaların dikiz aynalarına asılıp bakkala, markete girerken defalarca kullanılan maskelerden bahsetmiyoruz. Maskenin yaşı büyük ya da anksiyetesi olan kişilerde yaratacağıda altı çiziliyor.Evet, yasalar müsaade ediyor, vatandaş da kurallara uyuyor olabilir. Ancak aylardır kapandığı evinden mecburi işlerini görmek biraz da hava almak için dışarı çıkan insanlara