Kısa süre öncesine kadarşöyle espriler yapardık:Sık sık çıkıp iç tehdit diyerek halka ve onların seçilmiş siyasi temsilcilerine parmak sallamaları, ayar vermeleri vaka-i adiyedendi.Merkez medyada bugün hala köşe yazarlığı yapan ve demokrat pozları kesen gazeteciler karargâha gider...Ertesi gün de utanmadanbu pozları gazetelerine ilk sayfalarındangirerlerdi.Ankara gazeteciliğinin en "prestijli" etkinliği, Yüksek Asgari Şura'da atama bekleyen generallerle ilgili kulis haber yazmaktı.Yalnızca biz gazeteciler değil, çoluk çocuk bile generallerin ismini ezbere biliyordu.Darbe sopasıyla yargının, siyasetin ve medyanın şekillendirildiğidemokrasimizi güdükleştirdi. Generaller asli işleriyle değil siyasetle meşgul oldukları için terörle mücadelede yıllarca bir arpa boyu yol alamadık.

***

Ülkedeki "solun" ve "sosyal demokrat" ana muhalefetinbu kısır döngüyü kırmak "muhafazakâr" iktidara kaldı.Siyasi tarihimizin en güçlü sivil siyasi karakterlerinden olan'ın cesur demokratikleşme hamleleri işe yaradı.Ordudaki darbeye teşne son unsurların 15 Temmuz'da kendilerini afişe etmeleriyle deO gün bugündür de ordu işini yapıyor.Eline silahını veren vatandaşıyla, siyasetçiyle, hayali iç tehditlerle değil, sınırlarımızda ve ötesinde güvenliğimizle, ulusal çıkarlarımızla meşgul oluyor.Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de, terörle mücadelede benim diyen orduların başaramayacağı harekâtların altından kalkıyor. Bir yandan da rakiplerini geride bırakan modernizasyonuna kafa yoruyor.Çünküordu nihayet bizde de

***

Elbette kolektif bilinçaltımıza işlemiş eğilimlerimizden, pratiklerimizden ha deyince kurtulamıyoruz. Uygun koşulları bulunca hemen depreşiyorlar.Birkaç gündür medyada yine eski günleri andıran bir tartışma yaşanıyor.komplo teorileriüretiliyor, parmaklar sallanıyor.Darbe söylentileri körüklenirken 'embeded'larınanlıyorum.Halkın sivil temsilcilerinin isimlerinin askerlerin önünden gitmesini hala hazmedemediler...Ancak yakılan ateşe darbe karşıtı çevrelerden de odun atılmasına şaşırıyorum.Basından Akdeniz meselesine kafa yorduğunu öğrendiğimizdikkat çekenler bile var.Bakın, Yunan Europost gazetesi bile sizin kadar karamsar değil:" Türk-Libya mutabakatının mimarı, Amiral Cihat Yaycı resmen Türk Genelkurmay Karargahı'na atandı. Önümüzdeki birkaç ay içinde fırtınalı gelişmeler yaşayacağız.Heyecan yapıp onun bunun operasyonuna alet olmamak için, öncelikle ülkenin dümenindeaklımızdan çıkartmamalıyız.