İktidarın pandemi sürecindediyenlerden misiniz?Öyleyse size katılmıyorum.Zira. Hatta pandemisürecinde kullanılanürünlerin fazlasınasahibiz. Hastanelerimizinya da sağlık personelimizinherhangi bir ekipmaneksiği yok. Yoğun bakım ünitelerininbile sadece küçük bir kısmı dolu...Hatta özel sektörün de katkılarıyla anında harekete geçip üretimine başladığımız solunum cihazlarını ihraç etmeye başladık.Kaldı ki, ölenin, hastanın, yardım isteyenin dilinin, dininin, ırkının ne önemi var.Koca koca ülkeler sıkışmışlar, resmi yardım çağrılarında bulunuyorlar... Elinizde fazlası varsa göndermeyip ne yapacaksınız?İngiltere'den çöp poşeti giymiş doktorların yardım talepleri gelirken... ABD'de, İtalya'da, İspanya'da sağlık personeli malzeme eksikliğinden kırılırken...depolarınızdaki ekipmanın turşusunu mu kuracaksınız?

***

Bu gerekçeler, bakış açısı sizi tatmin etmediyse, bardağın dolu kısmını anlattığımı düşünüyorsanızİki gündür Türkiye'den İngiltere'ye ihraç edilen bir kısım tıbbi ekipmanıngeri gönderildiğine dair haberler yapılıyor.Mesela Mine Kırıkkanat... Bu iddiayı sosyal medyadan şu sözlerle okurlarına duyuruyor:"'Türkiye'nin sattığı kalitesiz malzemeİngiltere'de tartışma yarattı..."Kırıkkanat mal bulmanın heyecanıylaolsa gerek pek de iddialı. Gazeteciliğin"doğrulama" gibi temel kurallarını boş geçipşak diye yorumunu da eklemeyi unutmuyor:"İyi bakın,

***

Nasıl gördünüz mü bardağın boş tarafını da?Artık kendinizi daha iyi, objektif düşünmeye, "büyük resmi görmeye" daha yakın mı hissediyorsunuz?Huzurunuzu bozmak istemem ama bizzatbu iddiaları yalanlıyor.Şimdi ne yapacaksınız?Mine Hanım'a ya da haberin üstüne en az onun kadar hevesle atlayanlaraBu kez olsun,diye sormayacakmısınız?diye isyan etmeyecek misiniz?Yoksa Cem Karaca'nın başka bir şarkısında karar kılıpdiye mırıldanmaya devam mı?Ne diyeyim, kolaylıklar dilerim o zaman, işiniz zor.Zira Konfüçyüs'ün dediği gibi