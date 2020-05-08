Pandemi sürecinde izolasyon tedbirlerine başvuran ABD ve Avrupa ülkeleri birbiri ardına normalleşme planlarını açıklıyorlar..Okullar, alışveriş merkezleri, plajlar, oteller, berberler, ibadethaneler izolasyon tedbirleri kısmen gevşetilerek açılıyor.İki arada bir derede kalan yönetimlerin işi gerçekten zor.Bir yanda bilimsel otoritelerin,Diğer yandaysa seçmene vaat edilen,Kriz gündemi öylesine yaygın ki aşmak için eski metotlar bile etkisiz kalıyor.",ABD'ye bakın... Ülkedepandemi dönemi işinden olanların sayısıdaha şimdiden 30 milyona ulaştı!Çığın böyle büyüyerek devam etmesi halinde, şu ana kadar

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Türkiye de pandemi sürecinin başından beriuygulayan ülkelerden birisi.CNN International ve BBC gibi, bizim buralara pek muhabbet beslemeyen televizyonlarda bile Türkiye'nin sergilediğidair haberler yayımlanıyor. Yönetimin kararlı ve hızlı hareket etmesine, Türkiye'dekiövgüler düzüyorlar.Geçtiğimiz gün Türkiye'de de ABD'deki Avrupa'daki uygulamalara kısmen benzeyen bir normalleşme planı açıklandı.Süreci başından beri titizlikle götürennormalleşme planından bahsederken bile çok dikkatliydi. Yeni dönemin adınıkoyduklarını açıkladı. Maçlara devam kararını açıklayan Futbol Federasyonu'na "sorumluluk kendilerindedir" dedi.

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İçinde bulunduğumuz dönemde tıbbın ve siyasetin zorlukları, handikapları aşağı yukarı bunlar...Medyaya baktığımız da iseçağrısından başka bir şey görmüyoruzAlternatif bilimsel ve siyasi ve sosyal önermelerde bulunanlar yok sayılıyor. Elbette sosyal medyada görüldükleri yerde de "akademik linç"e maruz kalıyorlar.Bu haliyle de medyanın neye faydasının olduğu tartışmalı.Oysa bu hayattaki tek hedefimiz koronadan korunmak değil.derler. Pandemi süreçlerindealınan tedbirlerinihtimalini de soğukkanlılıkla tartışmaktangeri durmamalıyız.