Millet pandemiyle uğraşırken,bir de başımızadarbe tartışması çıktı.Dün herkes Ragıp Zarakolu'nunisimli yazısını konuşuyordu.'untweetiyle haberdarolduğumuzmakalede açıkçadarbe sonucuasılarak idam edilenolacağı yazıyordu.Bildiğiniz üzere bu gündemin fitilini ateşleyenoldu."Seçimle ya dagidecekler" tehditleri savurdular...Yakın tarihi darbelerle ve muhtıralarla dolu, sonuncusunu daha dört yıl önce atlatmış bir ülkede, iktidarınanlamı ne olabilir ki?Sandıkla iş başına gelmiş ve önünde daha 3 yıl seçim olmayan iktidar küsüp, muhalefete "alın siz yönetin" diyecek değil ya?Ee, öyleyse ne?Devam edelim...Oylarımızla kurduğumuzda biranda dillerindedönüştü?Bizler bu terminolojiye, anayasaya göre kurulmuş hükümetleri "gayri meşru" ilan ederek devirme pratiklerinden fazlasıyla aşinayız.Hayırdır?Acaba ne fısıldandı da kulaklarınadersiniz?

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'ın son konuşmalarında darbe tartışmasına göndermeler yapması da işin ciddi olduğunun bir göstergesi olmalı.Suçlamaların hedefindeki muhalefetse, sözlerinin iktidar tarafından gündem değiştirmek için çarpıtıldığını iddia ediyor.Ama yukarıdaki sorularımıza dair kendilerinden bir cevap alabilmiş değiliz.Dün konuyla ilgili Hürriyet'ten'ye konuşanise şunları söylüyordu:da... Öyle bir kelimeye tahammülümüzbile yoktur. Ne darbesi. Yok efendim. İma bile yok. Bu kadar gündeme taşınmasının nedeni, beceriksiz bir yönetim var, beceriksizliğini kamuoyunun gözünden kaçırmak için..."

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Geçiniz...Kılıçdaroğlu'nun söylediğinin aksine,. Bunun hakkını muhalif seçmen bile veriyor...Dolayısıyla bu başarı tablosunun gölgelenmesi, dikkatlerin başka yerlere çevrilmesi olsa olsa süreçte hiçbir varlık göstermeyen ana muhalefetin arzusu olabilir.Kaldı ki, "" iddiası da tek kelimeyleAma yine de darbecilik tartışmalarında "mağdur" olduklarını düşünüyorlarsa kalkıp bu işi bir netliğe kavuşturmalılar.Tam da bu günlerde çıkıp,türünden saçmalıklarabaşvurmadan basit ve herkesin anlayacağışekilde bir "sivil siyaset manifestosu" yayınlayabilirlermesela.Çok mu zor?Tamam kabul ediyorum zor. Ama bu