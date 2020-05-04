Terör koronavirüs falan tanımıyor.geçenlerde Diyarbakır'dakatletmişti. Örgütün Suriye kolude geçtiğimiz haftaöldürdü.PKK son olarak cumartesi gecesi Bitlis'teGelişmelerle ilgili sol çevrelerdeki tartışmalara bir göz attım. Aynı tas aynı hamam.Hala, her terör saldırısında olduğu gibianalizleri yapılıyor.Ne ala iş değil mi?HDP, silahlı kanadı olan. Kemik tabanınıedecek. Oydevşirecek. Hatta seçimlerdekirakiplerini sindirmekiçin PKK'nın bölgeyiterörize etmesinden faydalanacak...Ve kendine aydınım, barışı savunuyorum diyenler, üstelik de "hakkaniyet" adına çıkıpmasalı anlatacaklar...

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HDP eğer söyledikleri gibi PKK şiddetinden rahatsızsa yapacakları belli. Hatta işi zorlaştırmayalım, yapmayacakları bile belli:Mesela silahlı teröristleri kontrol noktalarından milletvekili plakalı araçlarıyla geçirmeyerek işe başlayabilirler... Belediyelerin üzerindeyazan kepçelerinin, mayın kuyusu kazmalarına engel olabilirler. Parti bürolarını Kandil'in askerlik şubesi gibi işletmeye son verebilirler...Ama sağ kulağını sol eliyle göstermeyi akademiklik sayan entelektüellerimiz bu basit talepleri dillendiremezler.Bu yüzden de kime seslendikleri belli olmayan eleştiriler kaleme alırlar...

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Eğer derdiniz sivil demokratik siyasetse ve PKK şiddetinin HDP'yi sıkıştırdığını düşünüyorsanız çıkar açık açık muhatabını belirterek çağrı yaparsınız.Silahlı mücadelenin çağ dışı bir siyaset aracı olduğunu, yasal bir partinin deilan edersiniz.Öyle ya, PKK şiddet eylemlerine ara verse HDP özgürleşecek mi?Kürt siyasetinde PKK'nın hamilinde rakipsiz takılanBöyle aydına, liberale, solcuya böyle parti.