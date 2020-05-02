Tüm dünyada koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanlarınoldu. İki üç ay gibi kısa bir süredeİbadethaneler, okullar, üç beş kişi yan yana geldiğimiz mekânlar, konser alanları, meydanlar kapalı. Arkadaşlarımızın, yakınlarımızın, hatta kendi evimize girerken bileediyor muyum diye çekinir olduk.Sarılmayı, el sıkışmayı, çocukların başını okşamayı hatta yan yana yürümeyi bile bıraktık.Birkaç kişi dahi olsa yan yana gelmesin diye nikâhlar erteleniyor.

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Kimilerimizin,nerdeyse mükemmele yakın.Tedbir olduğunu bilerek kurallara uyulmasından bahsetmiyorum. Cezası var, yaptırımı var, yasalara mecburen uyacağız... Sözünü ettiğimÖyle ki"yeni normal"olmasını arzu edenlerbile var., "Aman iyioldu,canım" diyenlere rastlıyorum.Ve "Acaba kraliyet ailesinde mi büyüdüler" diye düşünmeden edemiyor insan?

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Pratikteki bu yeni durumun yarattığı söylem de son dereceTek bir koronalı hasta kalmaması amacına göre tavsiye edilen izolasyon tedbirlerine yönelik eleştiri yapmakgibi tanımlanıyor.Akademiye hakim tezlerin karşısında "sürü bağışıklığı" gibi yüzlerce yıldır işleyen alternatif bilimsel yöntemlerin tartışılması hatta "yasak.Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın başına gelenlere bakın... Şu sözleri nedeniyle günlerdir linç ediliyor:"İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz.... "İnsanlara özgürlüklerini geri verin. Amerika'yı özgürleştirin."Ne var bu sözlerde?Birileri de çıkar, tezleri üç günde tartışmasız kabul edilen egemen bilimsel söylemin dayattığı tezleri eleştirir?der.Bilimde günah mı var?Var!Çünkü modern zamanların engizisyoncuları da bunlar.Bu arada bilginin sınırsız ve sansürsüz yayılması için bizlere bir armağan olduğu söylenen sosyal medya mecraları, Musk'ın korona paylaşımlarını engellemeye başlamışlar.Anlaşılan aşırıbulmuşlar.Ne kadar özgürlükçü bir tavır ama...Yakışıyor mu Bay Zuckurberg?