24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılansonuçlarına göre halkımız en çok (yüzde 24) "sarılmayı, kucaklaşmayı" özlemiş.Araştırmaya göre,diyenleryüzde 23 ile ikincisırada yer alıyor."Pandemi süreci sonrası hayatınızda ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna da katılımcıların yüzde 37,6'sıdemiş. Yüzde 23'ü iseyanıtını vermiş."Korona sonrasıkimdir?" sorusuna yaklaşık her dört kişidenbiri "yanıtını vermiş. "Arkadaşlarım ile görüşeceğim" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 22.?" sorusunakatılımcıların yüzde 30,1'i "Aile -Akraba ziyaretine gitmek", yüzde 23,9'uyüzde 12,7'si "Sahil kenarına gitmek" veyüzdeyanıtınıvermiş.Kebapçıya, dönerciye gitmeye de hasret kalmışız.özlenen arasında...

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Evet, tek kelimeyleYolda, fırın kuyruğundaYüzler daha çok gülüyor. Birbirimize daha çok sıramızı veriyoruz.Bakkala gitmek için evinden çıkan komşunun kapısını çalıp "bir şey lazım mı" diye soruyor...

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Gelen bahar gibi bunu dadiyorsunuz?Olabilir...Kafanızı sosyal medyadan kaldırmıyorsanızgünlerdir Twitter'da yapılantartışması olduğunu düşünebilirsiniz.Ya da asıl mevzuun, Ankara Barosu'nunyargıya "şikâyet" etmesi olduğunu sanabilirsiniz.Çünkü bu ülkenin kahir ekseriyeti birbirini özlemişken, toplumsal nefretten beslenen simsarlar da korona günlerinde kısır didişmelere hasret kaldılar.Farkında mısınız bilmiyorum amaya daüzerinden konuşmuyoruz.Ramazan ayında başlatılan kuru gürültünün, titiz bir cımbızlama faaliyetinin sonucu gün gibi ortada., Barolar Birliği Başkanı'nun dediği gibi, "gündem değiştirmeye"çalışıyorlar.Türkiye'ninsaldırıyorlar.Sorunlarımıza akılcı çözümler bulmaya, yakaladığımız müştereklerimize odaklanmaya ve bu süreci kazanımla odaklanmaya bakalım.Cambaza bak bak, sıkılmadınız mı artık?