Koronavirüsle ilgili cuma günü açıklanan verilerde iyileşme var. Bir önceki güne göre (23 Nisan)görülüyor.Aslında bu iyileşme 127 ölümün kayda geçtiği 19 Nisan'dan beri sürüyor.ABD ve Avrupa'da da artan vaka sayısına rağmen iyileşen hasta oranında yükseliş var.Ancak bilimsel otoriteler bu verilerin "" gündeme alınması için yeterli olmadığı görüşündeler.Dünya Sağlık Örgütü dün de, iyileşen koronavirüs hastalarınavererek iş gücüne geri kazandırmayı amaçlayan Şili'yi uyarıyordu.Koronavirüsü atlatan kişilerin ikinci kez hastalığa yakalanmayacağına dair kesin kanıt olmadığını açıklayan DSÖ,iddia ediyor.

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da Türkiye'deki normalleşmetakvimiyle ilgili DSÖ ile paralel birbakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Bakan, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada son olarak şunları söyledi:"Şu anki iyiye gidişat bizi gevşetmesin,. Hareketliliği bir süre daha en azından ramazan ayı boyunca kontrol altında tutmak zorundayız,. 3 günlük Ramazan Bayramı'nda normale dönüşün başlatılması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil.. Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama

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Pandemi nedeniyle, tıbbın azami derecedetemkinli olması normal.Kamuoyu algısını yönetmek gibi bir sorumlulukları yok. Tek hedefleri virüsü zararsız hale getirmek olduğu için, ellerindeki ham verilerin istatistiksel okumasıyla tedbirler öneriyorlar.Ancak pandemi gibi küresel krizlerin yönetiminde. Güvenlik ve ekonomi gibi,alanların da gözetilmesi gerekiyor.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son dönemde yaptığı uyarılar bu tartışmaya dair somut uyarılar içeriyor.Koronavirüs nedeniyle alınanilerleyen yıllarda yüzbinlerceçocuğun ölümüne neden olabileceğitespiti bunlardan en çarpıcı olanı.Guterres geçtiğimiz günlerde deDoğu Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak "diyordu.Tabloya buradan bakınca, tüm dünyada siyasetin işinin çok da zor olduğu rahatça görülüyor.