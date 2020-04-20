Kurmay aklın yönettiği kalabalık orduların beceremeyeceğini çıplak gözle görülmeyen Covid-19 isimli virüsler başardı. Birkaç haftada tüm dünyaya yayıldılar.Biz de hakkında, aşı ya da ilaç yapacak kadar bilgiye sahip olmadığımız bu düşman karşısındaki tek şansımızın onunla karşılaşmamak olduğuna kanaat getirdik.Çünkü bilimin insanlığa "şimdilik" önerebileceği en etkili mücadele yöntemi buydu.Başka başka ülkelerde, farklı ırklardan, dinlerden, dillerden, kültürlerden milyarlarca insan aynı anda çaresizcekorkusuyla evlerine kapandı.Kısa sürede korkuyu öyle içselleştirdik ki, sokakta gezenlere kötü kötü, şüpheyle bakar hale geldik.Belli kiinanıyoruz.Kolektif bilinçaltımızdaki "çaresizliğin" bu kadar yaygın hissedildiği günlerde hiçbir şey anormal olmasa gerek.

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Dünyadakiderinleştirensene zamanbiteceğine dair belirsizlik. Bilimsel yada siyasi otoritelerin hiçbiri normalleşmeyleilgili vatandaşların önünekesin takvimler koyamıyorlar.Kolay iş değil...Herkes için güvenli yol ilerideki maliyetleri göze alıp tedbiri elden bırakmamak.Bu yüzden "Önümüzdeki iki hafta çok kritik." şeklindeki öngörülerin içinde umutkırıntıları arıyoruz.

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Ancak umudumuzu besleyen gelişmeler de yaşanıyor... Nihayet normal hayata dönmeye dair planlar konuşulmaya başlandı.ABD'de de Almanya ve Fransa'da kikademeli geçiş takvimleri ilan ediliyor.Bizler Türkiye'nin geçiş planı ne olacak diye kafa yorarken, dün Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamaları basına düştü...Haberlere göre, Sağlık Bakanlığı,verilerin ışığındasaptayacak. Ardından da sokağaçıkma yasağının hafta sonu ile sınırlı kalmasıveya daha da genişletilmesineverilecek.Evet, yine iki kritik haftanın eşiğindeyiz.Ama anlaşılan o ki, Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme adımlarını hissetmeye başlayacağız.Biraz daha sabır.Hem, unutmayın ileride, kendimizle baş başa kalabildiğimiz bu sakin günleri çok ararız.