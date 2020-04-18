Dışarıya çok çıktığımız yok. Vatandaş işini görüp apar topar evine dönüyor. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına zaten sokağa çıkmak yasak. Ama. Bu hafta sonu dauygulayacaklar.Türkiye'de izolasyon tedbirleri sıkılaşarak devam ederkenABD ve bazı Avrupa ülkeleri normalleşme planlarını açıklıyorlar.Örneğindükkânların, 4 Mayıs'tan itibaren de okulların kademeli olarak açılacağını duyurdu. Ülkede kuaförler de mayıs başından itibaren maskeyle saç kesebilecekler.ABD Başkanı Donald Trump da dün ülke salgınla savaşmaya devam ederkenüç aşamalı bir "açılma planı" açıkladı.Trump, tüm yasakları bir anda kaldırmak yerine ufak ve dikkatli adımlar atacaklarını söyledi.Sonra da eyaletlerden, koronavirüs vaka ya datest sayılarında "düşüş eğilimi" gözledikten sonraistedi.İlk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğine işaret eden Trump'ın her zamankinin aksine çok dikkatli bir dil kullanması gözlerden kaçmadı:Evet, Trump'ı bile çok eleştirdiği "politikdoğruculuk" sınırlarına itekleyen bıçak sırtındakibir meseleden bahsediyoruz.Çünkü krizin başından beridilegetirenler adeta "aforoz" ediliyor.Bir anda, insan canı söz konusuyken parayı konuşan pis kapitalist oluyorsunuz... Ya da en hafifinden,Öyle ki, bu kalkanın arkasına gizlenenDoğu Avrupa ülkeleri ardı ardına, göğüslerinigere gerealdıklarını açıklıyorlar.Kimse de çıkıpbile diyemiyor.İngiltere Başbakanı... Hala kendisine krizin başlarındayaptığı ekonomi vurgusu yüzündenyükleniliyor. Hatta adamcağızın koronayayakalanması bile dünya kamuoyundadiye tartışıldı.

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Oysa IMF'nin Korona tedbirleri nedeniyle yüzde üç küçüleceğini söylediği dünya ekonomisinden kaygılanmak, planlar yapmak tüm yönetimlerin asli görevi.Dün de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterresdiyerek bu konunun ne kadar hayati olduğunun atını çiziyordu.Önümüzdeki günlerde daha büyük acılar yaşamamak için,aldırmadan her türlü olasılğı cesurca tartışmalıyız.Yöneticiler mutlaka üzerinde çalışıyordur... Vatandaş olarak bizler de şimdiden "dönüş projeksiyonları" üzerine kafa yormalıyız.