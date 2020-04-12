Cuma gecesi saat 22.15'te İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından 31 kentte iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Ondan sonra yaşananları biliyorsunuz...

Bizler ekranlardan fırınların hafta sonu açık olduğunu, devletin ihtiyaç sahiplerine yardıma devam edeceğini duyurduk. Paniğe engel olmaya çalıştık. Ama nafile...

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaş sokağa fırlamıştı bile.

O saatte açık olan Tekel bayilerinin, benzin istasyonlarındaki marketlerin ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik kilitlendi.

Panik öylesine hızla yayıldı ki, yalnızca yasağın kapsamına giren büyükşehirler de değil, tüm yurtta aynı manzaralar yaşandı. Bazı il ve ilçelerde belediye hoparlöründen "Sevgili hemşerilerimiz biz büyükşehir değiliz, sakin olun" anonsları yapıldı.

Cuma artık geride kaldı. Olan oldu...

33 gün önce ilk vakanın görüldüğü andan beri aldığı tedbirler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdir toplayan Türkiye'nin önünde daha çok sınavlar olacak.

Bu yüzden söylenmek yerine yaşadıklarımızdan ders çıkartmalıyız.

Evet, cuma gündüzden güneşi gören kendini sokağa atmıştı. Meteoroloji, cumartesi ve pazar günü de havanın mis gibi olacağını söylüyordu. Yine yollar, parklar, çarşılar ana baba günü olacaktı.

O halde göz göre göre gelen bu yasak duyurulmadan önce vatandaşa ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli süre verilmeliydi. İki belki üç gün... Bu süre içerisinde yasağın kapsamı kamuoyuna daha iyi şekilde anlatılır, tansiyon düşürülürdü.

Bu arada sosyal medyadaki yaygın tavrın, panikle büfelere akın eden vatandaşı "Luppocu" diye küçümsemek olduğunu gözlemliyorum.

Orası işin kolayı...

Unutmayın herkes sizin kadar "bilinçli", "planlı programlı", "akıllı", "mantıklı" olamayabilir.

Çoluğu çocuğu, hastası, yaşlısı, panik ataklısı, alışverişini günlük yapanı, kileri boş olanı da var.

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Luppo!

Cuma gecesi sokağa çıkma yasağıyla birlikte sokağa fırlayan vatandaşların sembolü "Luppo" isimli atıştırmalık oldu.

Kasa kuyruğunda bekleyen bir adamın kucağında görüntülenen Luppo'nun sahipleri herhalde bu işten çok memnundur.

Ünlü yüzlere tanıtım için tonla para ödeyen şirketler de bedavaya gelen Luppo reklamından mutlaka kendilerine dersler çıkartacaklardır.

Dünyadaki yeni trendin reklamlarda sokaktaki vatandaşı oynatmak olduğunu da hatırlatalım.

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Evden bedelli askerlik

Takvim yazarlarımızdan Zafer Şahin geçtiğimiz günkü yazısında çok ilginç bir kulis bilgisi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili yeni bir plan üzerinde çalışıyormuş. Buna göre, bedelliler kışlaya gitmeden uzaktan eğitimle askerlik hizmetini tamamlayabilecekler. Son söz elbette Cumhurbaşkanı'nda.

Korona bilimden tıbba, eğitimden askerliğe kadar yeryüzündeki pek çok ezberlerimizi değiştirecek gibi...