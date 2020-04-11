Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine dayandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz gün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz...." diyordu.İstatistiklere derli toplu şekilde bir bakalım...Çarşamba günü itibarıyla ilk vakanın ortaya çıktığı günden bu yana 31 gün geçti. Bugüne kadar Türkiye'de yapılanToplam. Hayatını kaybedenlerin sayısı iseTürkiye 908 ölüm ile dünyada koronavirüsten. 42 bin 282 vaka ile ise Türkiye dünyadaKoronavirüste her 100 vaka için can kaybı 6. Bu oran Türkiye'de yaklaşık yüzde 2.15.

***

Bu arada İstanbul'la ilgili e-devlet üzerinden yaptığımız araştırmada da şu sonuca ulaştım.'miş. Günde ortalama206 ölüm vakası kayda geçmiş.Koronavirüs salgınının yaşandığı. Ortalama ölü sayısı 320.Elbette İstanbul'un 1 yıl içinde nüfus artış hızı gibi pek çok etkenin olduğunu göz ardı etmeden bu rakamları değerlendirmeliyiz.

***

İstatistikler bize her zaman. Ama yine deonlara bakarak farklı fikirler edinebiliriz,değişik olasılıkların varlığını fark ederiz.Ben bu verilere bakarak Türkiye'de hastalığın seyrininolduğunu görüyorum.Bu sonuçta ölçülemeyen çeşitli faktörlerin etkisi de olabilir. Ancak ilk bakışta görülen o kivegörece olumlu bu tablonun başlıca nedenleri.da geçtiğimizgün Twitter hesabından yaptığı açıklamadabu tezi doğruluyordu:Türkiyebu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronikortamdaki doğru paylaşımlarlaNe yazık ki veriler, virüs salgınının henüz tavan yapmadığını söylüyor.Dolayısıyla üzerinde yorum yaptığımız oranların kötü yönde seyretmesi ihtimali yüksek.Ancakyeterinceneden sağlıyor.Ki bu nokta çok önemli... Zira kriz geçtiğinde oluşacak tabloda en çok, bugünkü