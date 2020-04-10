Fatih Portakal hakkında,şeklindeki yalanıüzerine suç duyurusunda bulunuldu.CHP ve FETÖ'nün yeni particikleri ayakta.Dün deisimli yapıPortakal'ın yaptığına"farklı düşünce"diye sahip çıkıyordu:"Sayın Cumhurbaşkanı siz kutsal değilsiniz,. Bizi yargı sopasıyla susturamayacaksınız."Portakal'ın yaptığıtüm dünyada suç ve bel altı bir yöntem sayılanBu işin "Cumhurbaşkanı'ndan farklı düşünmekle" ne ilgisi var?Yasalar, BDDK kanunu, etik, meslek ahlakı ortada...Ülke salgın hastalık halindeyken,ülkedeki kurumların, sivil toplumun ya da siyasi partilerin sahipleneceği bir faaliyet olabilir mi?Kaldı ki, Portakal'ın yanı sıra FETÖ unsurlarının son yıllarda sık sık denediği bu yöntemin verdiğiİnsanların panik halinde bankalardaki mevduatlarını çekmesinin doğuracağı ekonomikTabii ki bizler, CHP'lisiyle, AK Parti'lisiyle, zenginiyle fakiriyle 83 milyon. Hatta doğmamış çocuklarımız, geleceğimiz.

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Ama Türkiye garip bir ülke.Üç kuruşluk kredi geri ödemesini geciktiren dar gelirli vatandaşın, esnafın üzerine avukat ordusuyla yüklenen özel bankalarımızın bile çıtı çıkmıyor.çıkıp Portakal'ın manipülasyonunakarşı tek bir açıklama yapmıyorlar.Belli ki "bazen" zarar etmek dahi umurlarında değil.Haklısınız, aman diyelim...ve sesimizi kesip oturalım.

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Bu arada hazır söz manipülatörleri canhıraş sahiplenen Gazetecilik Sendikası'ndan açılmışken... Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerinden ötürü dava açtığı meslektaşlarımızla ilgili hiçbir açıklama yapmayı düşünmüyorlar mı?YoksaCHP'li ya da HDP'liolmadıkları için gazeteciden sayılmıyorlarmı?