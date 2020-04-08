Pazartesi günkü yazımda(Milligelirin yüzde 10'u) bekledikleriniaçıklayan'a bir vatandaş olarakçağrı yapmıştım.En çok tartışılansailgili yazdıklarımoldu.Tekrar edeyim... Madem TÜSİAD kendisini bu memleketin bir öznesi olarak görüyor ve başta devlet olmak üzere herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini açıklıyor..., kendilerini zengin eden dar ve orta gelirlilerin de iki çift laf etmeye hakkı olsa gerek.Öyle ya devlet, TÜSİAD'ın istediği desteği verecekse,O halde iş adamlarımız da, yurt dışına götürdükleri paraların hiç olmazsa yüzde onunu Türkiye'ye getiremezler mi? İstiyorlarsa yatırım yapmak yerine yine kendi bankalarına yatırsınlar.Başında "Türk" ibaresi bulunan Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği bu işe ön ayak olamaz mı?

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Yurt dışına uçurulan paralar derken üçten beşten bahsetmiyorum... Dünya merkez bankalarının çatı örgütü sayılan'ın verilerine göre (BIS) son 18 yılda yurt dışına giden paracivarında.Muhalefetin istediği gibiAltını çizerek söylüyorum. Sermaye hürdür. Kendisini nerede güvenli görüyorsa oraya gidebilir.Tartıştığımız dadeğil. Vatandaşlık alabilmekiçin,falan bahsediyoruz.Bu kadar kaybı göze aldıktan sonra alınan o kıytırık vatandaşlıkların korona günlerindehala geleceklerinin memleketlerinde olduğunu anlamadılar mı?

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Peki, zenginlerin, akıllarını kullanarak bunca para kazandıklarıçalışmalarının sebebi ne?Bu sorunun cevabınıyeniden ısıtmayaçalıştıkları paranoyalarda bulabilirsiniz.Ne zaman hava bulansa aynı propagandaya başlıyorlar...Dolar mı fırladı? Darbe girişimi mi oldu? Hemen geçiyorlar klavyenin başına, kameranın karşısına...diye korku pompalamayabaşlıyorlar.Hafızanızı yoklayın... Son on yılda kaç kez FETÖ'cülerle birlikte bu yalanı attılar ve devlet ne zaman dediklerini yaptı? Ve daha da önemlisi korkuya kapılıp kaç kişi zarar etti?İşin daha da garip bir yanı var... Yukarıda sözünü ettiğimiz paraların Türkiye'den çıkartılmasınaadıyla aracılık edengönüllüyapan bu tiplerin "halkçı" "Cumhuriyetçi" diye alkış alması.Bu arada spekülatörler hakkında açılanbir işe yarayacağını sanmıyorum.Yapılması gereken spekülasyonlarla neden oldukları maddi zararın parasal olarak kendilerinden talep edilmesi.Bakın o zaman ekranlarda solculuk, ulusalcılık oynayan spekülatörler,ülkenin, çocuklarımızın geleceğiyle Twitter'da bu kadar rahat "oynayabiliyorlar" mı?