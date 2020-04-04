Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada kent merkezleri bomboş... Herkes evinde. Arabalar evlerin önünde, dünyayı dolaşan tırlar garajlarda, uçaklar hangarınlarda park halinde.Salgın, Çin, ABD, Fransa, İtalya, Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerini vurduğu içinBu durum kısa vadede en sağlam ekonomiler için bile telafi edilmesi çok zor sonuçlar doğuracak.Daha şimdiden. ABD'de rakamlar daha korkutucu. Ülkedeki işsizlik sigortası başvuruları seçimlerin arifesindeki Trump'ın bile gözünü korkutmuş olmalı ki,ABD'nin yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinin içine düştükleri ekonomik darboğaz ve çaresizlik,Bakalım Küresel Korona Savaşı'nın ardından, İkinci Dünya Savaşı sonrası "batının" müteahhitliğinde inşa edilen dünya düzeninin yerine ne gelecek.Yeni bir "sürekli savaş" sistemi mi?

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Ne var ki bu kısacık "hareketsizlik" bile, epeyce yüklendiğimiz yerkürenin ve atmosferin yaralarını sarması için faydalı olmuşa benziyor.. Çin semalarında aşırı üretime bağlı olarak oluşan kirliliğin azaldığını gösteren uydu fotoğrafları paylaşılıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'ndeki istasyon verilerine göre, Koronavirüs tedbirlerinin başlad��ğıTürkiye genelinde birçok şehirde iki hafta önce hava kalitesiderecede ölçülürken, şimdi aynı bölgede hava kalitesiolarak ölçüldü. Özellikle İstanbul'da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği bildiriliyor.

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Dünya birkaç haftadır eskisine göre o kadar sessizÖyle ki, Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog veMart ortasından bu yana başkent Brüksel'desöylüyorCNN'in haberine göre, sesin azalması sayesinde, istasyondaki diğer sismologlar, belli deprem istasyonlarının gözlemleyemeyeceği kadarBusizin üzerindeki etkileri ne oldu?Algılarınız açıldı mı örneğin? Sadece bugün değil geçmişte de ne yapıp ettiğiniz üzerine düşünüyor musunuz bir başınıza kaldığınızda?Aman çok söylenmeyin, değerini bilin bu aranın.Zira sessizliğin bu kadarına ancak fırtınalardan önce rastlanır. Çok arayacağız yani.