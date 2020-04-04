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MELİH ALTINOK
Kısa bir ara

Kısa bir ara

04.04.2020, Cumartesi
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada kent merkezleri bomboş... Herkes evinde. Arabalar evlerin önünde, dünyayı dolaşan tırlar garajlarda, uçaklar hangarınlarda park halinde. İş yerlerinin, fabrikaların tamamına yakını kapalı.
Salgın, Çin, ABD, Fransa, İtalya, Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerini vurduğu için üretim ciddi oranda düştü.
Bu durum kısa vadede en sağlam ekonomiler için bile telafi edilmesi çok zor sonuçlar doğuracak.
Daha şimdiden Fransa'da işsiz kalanların sayısı 3 milyonu aştı. ABD'de rakamlar daha korkutucu. Ülkedeki işsizlik sigortası başvuruları seçimlerin arifesindeki Trump'ın bile gözünü korkutmuş olmalı ki, Başkan her gün kararlarını revize ediyor.
ABD'nin yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinin içine düştükleri ekonomik darboğaz ve çaresizlik, dünya dengelerini etkileyecek siyasi sonuçlara gebe.
Bakalım Küresel Korona Savaşı'nın ardından, İkinci Dünya Savaşı sonrası "batının" müteahhitliğinde inşa edilen dünya düzeninin yerine ne gelecek.
Yeni bir "sürekli savaş" sistemi mi?

***

Ne var ki bu kısacık "hareketsizlik" bile, epeyce yüklendiğimiz yerkürenin ve atmosferin yaralarını sarması için faydalı olmuşa benziyor.
Turistten geçimeyen Venedik kanalarında artık yunuslar görüntüleniyor. Çin semalarında aşırı üretime bağlı olarak oluşan kirliliğin azaldığını gösteren uydu fotoğrafları paylaşılıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'ndeki istasyon verilerine göre, Koronavirüs tedbirlerinin başlad��ğı mart ayı boyunca Türkiye'nin hava kalitesinde de gözle görülür bir fark ortaya çıktı.
Türkiye genelinde birçok şehirde iki hafta önce hava kalitesi "orta ve hassas" derecede ölçülürken, şimdi aynı bölgede hava kalitesi "iyi kalite" olarak ölçüldü. Özellikle İstanbul'da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği bildiriliyor.

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Dünya birkaç haftadır eskisine göre o kadar sessiz ki gürültü kirliği de kayda değer şekilde azalmış.
Öyle ki, Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq Mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de sismik gürültü yüzde 30-50 oranında azaldığını söylüyor
CNN'in haberine göre, sesin azalması sayesinde, istasyondaki diğer sismologlar, belli deprem istasyonlarının gözlemleyemeyeceği kadar küçük sarsıntıları bile ölçebilmeye başlamışlar.
Bu korona sessizliğinin sizin üzerindeki etkileri ne oldu?
Algılarınız açıldı mı örneğin? Sadece bugün değil geçmişte de ne yapıp ettiğiniz üzerine düşünüyor musunuz bir başınıza kaldığınızda?
Aman çok söylenmeyin, değerini bilin bu aranın.
Zira sessizliğin bu kadarına ancak fırtınalardan önce rastlanır. Çok arayacağız yani.
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