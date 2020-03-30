Bugünlerde kimseyediye sorulmuyor.İnsan, aldığıcevabının ardından karşındakine ilaç niyetine söyleyeceği bir kelimeyi de içine atıyor, yutkunuyor.Zira çoktanbirumursamaz pozisyonuna düşmüşoluyorsunuz.Bu noktadan sonra yapabileceğiniz tek şey, karşınızdaki gibi suratınızı düşürüp hızla olay yerinden uzaklaşmak. Ve eğer sağlam bir kişiliğimiz yoksa, bu deneyimdenhatta mümkünse insanlarlagerektiği dersini çıkartmak.En güvenli yol bu çünkü.Kriz ve panik dönemlerinde oluşançıkıntılık" yapmamak.Doğru, sonuçta, kişiliğinizden taviz vereceksiniz... Ya da birine iyi şeyler söyleyerek kendinizi mutlu hissetme "hakkınızdan" mahrum kalacaksınız.Olsun!Hele bugünleri atlatalım...Sonra her şey normale dönecek nasılsa...Yine eski halimize döneriz elbette,

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Kriz günlerinde sosyal ilişkiler sadece selamlaşma faslıyla bitse yine iyi...İş yerinde üç beş kişi bir araya geldiğinizdeşeklindeki saçma muhabbetlere katılıp katılmamak da bir sınav.Katılsanız "delirdiniz mi" demekten başka bir şey söyleyemezsiniz.Hiç oralı olmasanız bu kez de "bakışlarınamaruz kalacaksınız.En iyisi grup "gerçekliğine" uyum sağlamak.Mesela, felaket seansınatüründen katkılarsağlamak.

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İşte böyle böyle toplumlarsonuçlanıyor.Ekonomik kriz, salgın krizi, terör krizi, savaş krizi, mülteci krizi derken... Ayakta kalmanın ve az hasarla atlatmanın en güvenli yolununve sürüye uymakla mümkün olacağını kazınıyor zihinlerimize.Artık akla kara arasında incecik bir çizgi olan gerçekliğin yanında grinin tonları görünmez oluyor.oluyoruz.Direnmek lazım!Zira bu zor günler de diğerleri gibi geçecek. Ve ne yazık ki aklını mantığını, kişiliğini sınamak zorunda kalmadığımız için bugüne kadar saygı duyduğumuz pek çok kişikalacak.Daha fazla kendimizle kalacağız yani. Farklılıklarımıza, tonlarımıza işte o zaman daha fazla ihtiyaç duyacağız.. İleride tuvalet kağıdındandaha çok lazım olacaklarına emin olabilirsiniz.