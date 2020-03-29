Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma gecesi ulusa sesleniş konuşmasında Koronavirüsle ilgili sert tedbirler açıkladı:Toplu taşımada seyrek oturma düzenine geçilecek.Piknik alanları ve ormanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda toplu olarak bulunmak yasak olacak.Askerler, 14 günlük karantinaya uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaklar.

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Bu tedbirlerin neye işaret ettiği çok açık.devlet bu işi zorla yapacak!, sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstütedbirlerleÇünkü ekonomi tamamen duracağı için iflaslar, işten çıkartmalar yaşanacak.Kimileri bu "maliyetlerden" bahsedince "İnsanların canı söz konusu siz parayı mı düşünüyorsunuz" diyor.Boş laf...Zira ABD'de daha şimdidengeçmiş durumda.Savaş öncesi dönemleri hatırlatan ekonomik daralma işaretlerinin yakın süreçtekim söyleyebilir?Öyle ya, insanları sadece Koronavirüs öldürmüyor. Dünyada her yıl en azİshal gibi, tamamen ekonomik sebeplerden dolayı önlemeyen hastalıklardan bile yüzbinlerce (1,6 milyon) insan hayatını kaybediyor.

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Dolayısıyla, devleti, ABD gibi güçlü ülkelerin bile göze alamadığı bu tedbire mecbur bırakmamak veiçin biraz daha sabretmekten başka şansımız yok.Başa gelen çekilir...Saf saf, devletin bu gibi durumlarda ilk akla gelen sokağa çıkma yasağı gibi tedbirleri niçin almadığına hayret edeceğimizeTutan mı var?Mümkün olduğunca ilişkilerimizi sınırlandıralım, başkalarıyla teması en aza indirgeyelim.Mesela" kampanyalarına tam destek verelim. Hatta devamını getirip ilerideki karantina süremizden yiyelim!"Ben yapsam ne yazar,'in dediği gibi dışarısı ahmak dolu" demeyin.değilmi?Ayrıca benden duymuş olmayın amaTıpkı sizin gibi.