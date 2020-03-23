Korona gülerinde eve kapanan ahalinin sıkıntısından yağ çıkartmaya çalışan, geçtiğimiz günlerde'yi konuk almıştı.Ayşenur Arslan, Bildirici'nin sakin kişiliğini ve nefret sınırlarını fazla zorlamayacağını düşünmüş olmalı ki programa Şeyda Taluk isimli birini daha dahil etmişti.Öngörüsünde haklıydı Arslan... Zira Taluk iyi iş çıkartıyordu.Korona mevzuunu tuttu, taakla getiren bir noktaya kadar taşıdı konuyu.Mübalağa yaptığımı düşünebilirsiniz. Keşke öyle olsaydı. Ama "" şeklindeki bir girizgah için başka hangi tanım yapılabilir, siz söyleyin?

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Neyse...Programın diğer konuğu olan Faruk Beyi de bildiğiniz üzere, Hürriyet'teki ombudsmanlık görevinin ardından CHP kontenjanından girdiği RTÜK üyeliği ile hatırıyoruz. Acaba o ne söylemiş diye Twitter'daki videolara bir göz attım...Hakkını teslim edelim. O daha sığ sularda kulaç atıyordu.Programın moderatörünün"tek adamlığa" bağlama çabalarına "naçizane" katkılar yapmakla yetiniyordu."Örneğin, mesela, misal olsun" diye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'nde yapmasını hatırlatıyordu...Bildirici'nin baktığı taraftan bakarsak bu,mekanlarının, tam da bilime her zamankinden ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde verdiği bir mesaj değildi de neydi?

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Tabii Faruk Beyinseküler mesajını,En azından, Twitter'daki takpiçileriyle korona günlerinde hayata nasıl tutunduğunu paylaşırken bile "bilimsellikten" taviz vermeyenkadarolmalıydı insanın.Zülfü Beye kulak verelim:"Kendime sürekli şunu hatırlatmam gerek:Ve mantık firar etmiş."Ne yapalım, bizim de kaderimizde, bilimle ilişkileri ancak onayükleyecek kadar sığ ve yüzeysel olan bu tayfa tarafından "gerici" diye "aforoz" edilmek varmış.Allah kendilerinden bin kere razı olsun!