Tedbirleri abartmak mı abartmamak mı işte bütün mesele bu

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan izole etme tedbirlerinin ne işe yaradığına dair teoriler muhtelif.İngiltere ve Hollanda gibi devletler, enfekte olanlarıngöreceğine dair görüş belirten bilim adamlarının tezlerini tartışıyor. Bu yüzdendoğurabileceğini gözardı etmiyorlar.Ne var ki kamuoyunun geneli, bu ürkütücü tablo karşısında işlevine ve sonuçlarına aldırmadantalep ediyor.Kiminle konuşsam elinde uzunca bir yasaklar, kısıtlamalar listesi olduğunu görüyorum.zaten çoktan, karantina altına alınması gerekenlerin isimlerinin yetkilileredönüşmüş durumda.İnsanlar siyasi ve kültürel gerekçelerle düşman bellediklerini geçici"içeri aldırmak" için yırtınıyorlar. İsim listeleri yayınlıyorlar.Ortalık, devletin nasıl olup da her yeri kapatıp bütün etkinlikleri tümden iptal etmeyi akıl edemediğine "hayret eden"geçilmiyor.Sohbetler illa ki "abi bize ne zaman tatil eder devlet? İş yerinde birbirimize bulaştıracağız" talebiyle sonlanıyor.Tahmin edeceğiniz üzere,frontal loba uzanıp "umalım kide"noktasına kadar pek ulaşamıyor.

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Bilim, insan bedeninin olağanüstü dönemlerde, kriz hallerindegösteriyor.Dolayısıyla korku ve panik halindegözümüze mucizevi tedbirler olarak görünmesi normal.Yöneticilerin işi ise kuşkusuz hepimizden daha zor.soğukkanlılıklarını koruyanların bile bu yoğun toplumsal talepler karşında direnmeleri neredeyse imkansız."Çağdaş" devletlerin şehir merkezlerine orduları indirerek hayatı durdurmaya çalışmaları bunun en net göstergesi.ABD'de ve Avrupa'da tedbirler öyle bir seviyeye ulaştı ki,vegibi bestseller'ın yazarıdün, yaşananlarıolarak gördüğünü ilan ediyordu.

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Türkiye şimdilik, dünyadaki kötü gidişatı geriden takip eden nadir ülkelerden.Bu konuda, krizler karşısındasahipolduğunu ortaya koyan Türkiye'yi herkestebrik ediyor.Hattailan edilen tedbirlerinolduğunu bile söyleyebiliriz.Bugün tüm gözler,'ın koronavirsle ilgili yapacağı açıklamada olacak.Umarım ki, ülkece soğukkanlılığımızı muhafaza ederiz.Çünkübütün mesele bu.