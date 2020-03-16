Koronavirüs paniği çığırından çıkmış durumda.ABD'deki market kuyrukları yerinigörüntülerine bıraktı." dedikten sonra cool takılıpolağanüstü tedbirlerebaş vurmayacaklarınıaçıklayan İngiltereBaşbakanı BorisJohnson da geriadım attı. Vakasayısı bin 140'a,ölümler de ikiyekatlanıp 21'e yükselinceJohnsontedbirleri arttıracağısözünü vermekzorunda kaldı.Şu ana dek,'de ise daha sakin bir hava hakim.İktidarın aldığı tedbirlere kamuoyunun da büyük oranda riayet ettiği görülüyor.BuZira bugünler gelip geçtiğindemutlaka hatırlayacağız.

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Şimdiden hafızamıza kazınanlar da var.Yurt dışından gelenlere uygulanacak tedbirleri biletartışanlar mesela...bu arkadaşlar geçen gece de iş başındaydılar...Bir kısmı umreden dönen vatandaşlarla ilgili karantina tedbirleri konuşulurken hükmünü vermişti bile..."Bilimsel tedbirler ibadetlere söz konusuolunca uygulanmıyordu" vs.Bu kaçıkları ciddiye alanlarsa sabaha kadar cevaben,talep ettiler...Bu arada umreden dönenlerin karantina altına alındığı haberleri gelmişti ancak o toz dumanda unutuldu gitti.

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Koronavirüsten sakındığımız kadar, aşırılıklara müsait bu ortamdada ihmal etmemeliyiz.Bunun da tek yolu, yardımlaşmayı unutmamak, nezaketimizi kaybetmemek, kısacasıHer şer de bir hayır vardır derler.Kuşkusuz bedeller ödeyeceğiz. Ne var ki fırtına dindiğinde bir arada yaşadığımızın,farkına daha çok varmış olacağız.Ben buna inanıyorum.Yap hep beraber ya hiç birimiz.