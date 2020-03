Koronavirüs paniği tüm dünyayı fena sallıyor...

Dün ABD Borsaları, hafta başındaki sert düşüşün ardından bir kez daha çakıldı. Piyasalar yüzde 7'den daha fazla düşünce işlemlere 15 dakika ara verildi.

Ülkede faizler ekside olduğu için insanlar paralarını şirketlere yatırıyorlar. Bu şirketlerin pek çoğu petrol şirketleri. Ve petrol fiyatları da Körfez Savaşı'ndan beri en sert düşüşleri yaşıyor.

Paralarını kurtarmak isteyenlerin yarattığı paniğin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Çünkü tüm veriler, ABD'nin, Koronavirüsün yüzlerce can aldığı İtalya'daki durumun sadece 10 gün gerisinde olduğuna işaret ediyor!

Durumun farkında olan ABD'nin dün Avrupa'ya kapılarını kapatması da işin ciddiyetinin ne boyutta olduğunun en net göstergesi.

Başkan Trump dün yasakla ilgili gerekçesini şöyle açıklıyordu:

"Avrupa Birliği, Kovid-19 konusunda gerekli önlemleri almada başarısız oldu."

Hatırlatalım, The New York Times Trump'ın Avrupa yasağıyla ilgili dünkü haberinde İstanbul fotoğraflarını kullanarak bizi şak diye AB'ye alsa da, ABD'nin kapıları Türk vatandaşlarına açık. Bir de İngilizlere!

AB küplere binmiş durumda tabii.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel dün, ABD'nin Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya almasına "ekonomik yıkım engellenmeli" diyerek isyan ediyordu.

Yunanistan-Türkiye sınırına duvar örülmesini "medeni bir çözüm olarak" gören Michel'i ve temsil ettiği kurumlar çok da stres yapmasınlar.

Tamam, ABD Parizyenlere (Paris'li) Suriyeli mülteci muamelesi yapıyor olabilir. Ama yine de Trump'ın kararı, AB ülkesi Yunanistan sınırını geçmek isteyen Suriyelileri gerçek mermiyle durdurmak kadar vahşice olmasa gerek.

Neydim demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin...

Bakalım daha hangi ibretlik olaylara şahit olacağız.

***



Kolonyacılar, makarnacılar



Salı gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçmeden zengin semtlerdeki marketlerin makarna reyonları boşaltılmıştı bile.

Ertesi günse aynı tayfa kolonya dükkanları önünde kuyruklar oluşturdu.

Yıllarca yoksul halkın siyasi tercihlerini aşağılamak için kullanılan iki sembolün bir gecede, 15 Temmuz gecesi marketlere çekirge sürüsü gibi dalanların gözdesi olması da mı tesadüf sizce?

***



CHP için büyük insanlık adına küçük bir adım



CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün yaptığı şu açıklamayla herkesi şaşırttı:

"Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."