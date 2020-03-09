Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü.kabul edildiğiülkemde, dış temsilciliklerdeve dünyadatüm samimiyetsizliğiylekutlandı.Kadın-erkek ilişkisinin analizini, emek sermaye çelişkisini unutmadan yapmaya gayret eden solcularımız da 8 Mart'tan sonra üstüne basa basavurgusu yaptılar.Muhafazakârlar arasında ise" kalıbı rağbet gördü.Kucaklarındaki çocuklarıyla birlikte tel örgülerin arkasındaYunanistan hükümetinin üyeleri bile kadınlara mavi boncuk ve karanfil dağıtıyorlardı dün. Tabii ki Yunan kadın siyasiler de vardı aralarında.

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Doğal olarak, medyadaki kadın konulu haberlerin ve yorumların sayısı da artmıştı 8 Mart'ta.Mesela,(Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu) Türkiye'nin de aralarında olduğu 75 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı ve 10olduğunu ortaya koyan raporunu okuduk.Öğrendik ki, dünyaVay anasına, ne fark ama değil mi?Resmenbu yüzde 5'lik fark!Peki, "vay babasına" diyelim de sıkıcı politik doğruculuk müritleri kızmasınlar.Hadi önyargı konusundaayrıntıyı görmezden geldikdiyelim.Peki,Bilimsel araştırmalara göre, kadınların rüyalarında hemcinslerinigörme oranı yüzde 50 imiş.Sizce bunun sebebi ne olabilir?8 Mart'ta sinekten yağ çıkartanların ölçmeye çalıştıkları o önyargı, cinsiyetten ziyadeile alakalı olmasın?İnsanlar kadın ya da erkek diye değil, ötekinediye önyargılı.Bu da varoluşumuzla alakalı.İlkokul beşinci sınıf münazaralarındaki gibidiye ayrılıp cinsiyet yarıştırarak çözebileceğimiz bir sorunsal olmasa gerek değil mi?

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Bu arada erkeklere de bir dünya günü tahsis edilmesini isteyen erkeklerin oranı kaçtır acaba?Fena mı olur?Yolda, iş yerinde elinize bir çiçek tutuşturulsa.dense...Evet, gözümde canlandırıyorum da, fena olurmuş gerçekten?Kalsın.Ama yine de'ün bu konuda ne düşündüğünü merak etmiyor değilim.