Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grubunda yaptığı Suriye konulu toplantıda şunları söyledi:Topuğunuz kıçınızda Putin'e koştunuz!Kılıçdaroğlu bu sözleriylesosyal medyada"hedefledikleri",arzu ettiklerialdı.İnsanlar, ülkenin Cumhurbaşkanı İdlib'de daha fazla kan dökülmemesi için temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitmeden hemen önce,haklı olarak eleştirdiler.Sonrasını biliyorsunuz... Kılıçdaroğlu, savaşta olduğumuz Esad'ın Baas partisinden bir vekilin ağzından çıksa şaşırmayacağımız sözleri edip TBMM'deki kapalı oturuma katıldı.Yanındadiyen,çatışmalarda tahrip olmuş TSK araçlarınınresimlerini büyük bir iştahla paylaşan vekilleride var mıydı bilmiyorum? Ya da "Türkiye'yesaldırmaz" diye kefil olduğu YPG-PKK'nınyasal kanadı HDP'den vekiller...Ama umarım, Mili Savunma Bakanımız içeriği 10 yıl gizli kalacak dünkü oturumdaİdlib hakkındaki askeri bilgileri falan anlatmamıştır.

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Evet, Kılıçdaroğlu zaten epeydir tavrını açık etti. Dünde bizlere "yeni bir pozisyonu" işaret etmiyor.Ancak Suriye tartışmasında mezhepçi bir bataklığa saplanıp kalan Kılıçdaroğlu'na destek verenanlamak gerçekten mümkün değil.Öyle ya, Suriye'deki krizin, dahaçözülmesinin tek yolu var...O da Rejimi cesaretlendirenSöyler misiniz, azıcık tarih, güncel siyaset, dış politika takip eden aklı başında birinin, eğer Türkiye bunu başaramazsa,görmesi içinSavaş karşılığı gibibarışane faydası dokunabilir?

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Haklısınız, ben de sizi dinleyip hala "Ne konuşuyorsunuz" diye soruyorum Kemal Bey; saf saf...Başka ne konuşabilirsiniz ki?Bir gün savaş karşıtı olup şehitlerin geldiği gündiyeceksiniz... Ertesi günseMoskova'ya gidecek Türk heyetine "toplu kıçlı" hakaret edeceksiniz. Ardındandiye slogan atacaksınız.İşiniz bu... Elinizdeki malzemeniz de...Doldur, boşalt...Arada toplumsal nefretten, kutuplaşmadan "".Bu arada sizi ne zaman eleştirsek "ve troller üzerindenbaşlattığınız internet operasyonlarıyla boşuna enerji kaybediyorsunuz Kemal Bey...FETÖ beceremedi, hala aynı yöntemle biz gazetecileri yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz?ülkeyi altın tepsi içinde sunmaya memur edilmişlerlemücadeleye son verecek değiliz ya.Söyleyin de topu gelsin.