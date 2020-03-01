İdlib'den gelenSuriye nutuklarıdinliyoruz.15 Temmuz'da sivil, asker, polis demeden katlettiktenyine önden gidiyor.Onları, Irak'ta, Suriye'de ABD'nin maşasıolduğunu anlatan PKK'lılar izliyor.Sabah akşam, sosyal medyada açtıkları onlarca sahte hesaptan sazan avlıyorlar. ManipülasyonlarlaHesabın birinden, Türkiye sınırının dibinedeyip, güya'ün ağzından çıktığını söyledikleri "Ne işimiz var" sorusunu tekrarlıyorlar...Kemalistlerin kafasını karıştırdıktan sonra diğer bir hesaptan çiçek çocuğu pozları kesiyorlar...Türkiye'nin,sınırlarını 15-20 kmaşmasını, toprak ve petrol sevdasına bağlıyorlar.TSK'nın,hukuki varlığını"işgal" diye tanımlıyorlar."Gerilla güzellemeleri" yapan kendileri değilmiş gibi,"savaşa hayır" diye susturmaya çalışıyorlar.Ardından başka bir sahte hesabın başına geçiyorlar.yürütülerek çözülmesi gerektiğini söyleyen benim gibi yazarlarısuçluyorlar."İdlib yıkılsın", "Rusya'ya savaş ilan edilsin" diye hamasi nutuklar atıyorlar!

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Sadece maskeleri farklı, o kadar.Sonuçta,Birinin başına'ı koymuşlar, diğerinin başına'ı.FETÖ'nün hedefi Türkiye'yi kukla bir "Ilımlı İslam" ülkesine çevirmekti...PKK'nın ise, toprak kopartıp Türkiye'yi güçsüzleştirmek, etksizleştirmek, sınırlamak, başını içeriye gömmeye zorlamak.İkisinin de sahibi bir.

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Bu beşinci kol faaliyetine kananlar olsa da bereket aklı başındakiler çoğunlukta.Dün de sosyal medyada, Meclis'imizin salı günü yapacağıkatılıp katılmayacağını sorguluyorlardı.onlardanbahseden yoktu.Ama yerinde bir soru...değil gazi Meclis'te, ülkede olması bilebir ulusal güvenlik sorunu.Ancak onlar girmeseler ne olacak ki?Twitter'dayazmaktabir sakınca görmeyen CHP MilletvekiliBayan Serra orada olacak.Nam-ı diğerde...Haklısınız, hiç kimse yoksa Kılıçdaroğlu var.Ekranda, "" diye söylenenKemal Bey, "Vatanını kurtarmaya çalışıyorlar"dediğisorularını cevapsız bırakacak değil ya.Türkiye'nin sayın vekilleri, sizden ricamız salı günkü kapalı oturumda bu kaygılarımızı hatırlayıp fazla açılıp saçılmamanız. Unutmayın, Esad'ın, askerlerimizin katillerinin gözü kulağı o gün orada olacak.