Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan'ün yayılmadığı yer kalmadı. Kıtaları bile aştı.Virüsün Çin'den sonra etkili şekilde vurduğu ikinci ülkeyse. Ülkede Koronavirüs'e bağlı sekiz ölümün yaşandığı belirtiliyor.Bu gelişme üzerine Türkiye de dün İran sınırını kapattı.Salgından en çok etkilen ülkelerin,olmasından işkillenenler haklı mı bilmiyorum. Eğer öyleyse amaç hasıl oldu bile...Zira eskilerin dediği gibi söylersek, meselenin. Koronavirüs'ünÖrneğin, uzmanlar dünyadakişininhayatını kaybettiğini söylüyorlar. Ancak şimdiolduğu gibi karantina vb. tedbirlerin gündemegeldiğine neredeyse hiç şahit olmuyoruz.Buna karşın, şu ana kadar 2 bin 450 kişinin öldüğü açıklanan Koronavirüs nedeniyledurumda. Tam, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı resmen sonlandırılmışken başlayanbüyük birtetikleme olasılığının şimdiden oluştuğu iddia ediliyor.

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Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek içinda tartışma konusu.Ateşi olan, öksüren, aksıran herkesi potansiyel hasta ilan edip karantinaya almak, küreselleşmesini neredeyse tamamlamış günümüz dünyasındaVirüsuğradığı için aşı geliştirilse bile ne işe yarayacağı da belirsiz.

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Haklısınız, ortam, tam dauygun.Koronavirüs vakasının henüz Türkiye'de görülmemiş olması elbette motivasyonlarını biraz kırıyor...Ancak onlar. Refleksi olarak "Hepimiz öleceğiz" diye ortalıkta gezinmeye, birilerini suçlamaya, sitem etmeye, paranoyalarına ortak olmayanı iğnelemeye kodlanmışlar...Şimdiden sosyal medyada "diye ufaktan ufaktan kaynatmaya başladılarbile. "Kapansın el kapıları" diye mırıldanıyorlar...Kitleleri temel zaaflarından yakalayıp idare etmede uzmanlşan ve bunun adına da muhalefet diyenler,Sonra da gelip ellerini yıkarlar.Yine, Game of Thrones dizisinden aklımda kalan o müthiş diyalogdaki gibi söyleyeceğim:Çünkü bunlar,Bu arada, şaka bir yana, İran sınır kapısında bir Koronavirüs eylemi yakışırdı bizimkilere. Hem böylece depremin ardından virüs protesto eden ilk aklıevveller olarak tarihe geçerlerdi.Ama yetkililer her ihtimale karşı İran hududu başta olmak üzere sınır kapılarımızı sıkı tutmalılar. Biliyorsunuz, bu arkadaşlar normal değiller.