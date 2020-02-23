Ozan Ceyhun tam yerine denk gelmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya Büyükelçiliği'ne eski Yeşiller Milletvekili Ozan Ceyhun'u ataması üzerine sosyal medyada bir linç kampanyası başlatıldı.

Evet, Ozan Ceyhun eski bir solcu.

Aydınlık grubunun önemli isimlerinden yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu olan Ozan, çocuk yaşta 12 Eylül faşizminden kaçıp Avusturya'ya sığındı. İyi ki de gitmiş.

Zira o yıllarda kendisiyle akran olan Erdal Eren'in yaşını büyüterek asan 12 Eylül darbecilerinin, Ceyhun'a neler yapacağını tahmin etmek zor değil.

Türkiye, yargı önünde 12 Eylül öncesi hakkındaki bütün iddialardan aklanan Ozan Ceyhun'u 90'larda Yeşiller Partisi'ndeki performansıyla tanıdı.

Ozan yıllar içinde, bir dönem Yeşiller'de birlikte çalıştığı Cem Özdemir gibilerin aksine Türkiye düşmanlığını savrulmadan, yurtsever demokrat çizgisini devam ettirdi.

Sosyal medyadan bihaber olanlarınız (ki onlar ne mutlu insanlardır) bu anlattıklarımın ardından Ceyhun'un büyükelçi olarak atanmasına itiraz edenlerin "sağcılar" olduğunu düşünebilir.

Ne var ki "Erdoğan eski azılı solcuları büyükelçi atıyor" kampanyasının fitilini ateşleyenler bildiğiniz yerli malı solcular.

Sosyal medyada, bilmem ne Avazyan isimli provokatörlerin ASALA'cı katillerin ölüm yıldönümlerinde paylaştığı "Devrimci yoldaş" güzellemelerini retweet edenler...

Jurnaline itibar ettikleri de, 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra telaşla ABD'ye gidip ByLock aklama röportajları yapan ne idüğü belirsiz simsarlar...

Haklısınız, düpedüz kriptoların doktrine ettiği zavallılara solcu dememek lazım. Ama ne yapalım, eldeki malzeme bu...

12 Eylül faşizminin çocuk yaşta Avusturya'ya kaçmak zorunda bıraktığı demokrat bir Türk gencini, aradan 40 yıl geçtikten sonra o ülkeye resmi görevle gönderen sivil aklı tebrik ediyorum.

Can Dündar'ın Almanya'ya büyükelçi atanmasını kutlayacak asalakların hep birlikte hoplaması bile, Cumhurbaşkanı'nın Ceyhun kararının ne kadar isabetli olduğunu göstermiyor mu?



OKUYO'M BEN YA

Ocak 2020 itibarıyla yükseköğretimdeki öğrenci sayımız, açık öğretim fakültesi dahil 8 milyon 76 bin 615'e ulaşmış.

Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'daki yükseköğretim alanında ilk sırada yer alıyor!

Bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim aklıma YouTube'da o efsane "okuyo'm ben ya" videosu geliyor. Vaktiniz varsa açıp bir bakın, yüzünüz gülsün.



ATAKAN GRETA'YA RAKİP OLUR MU?

Türkiye 10 yaşındaki büyümüş de küçülmüş bir çocuğu konuşuyor.

Duyarın bini bir para...

"Atakan'a kıymayın efendiler" diye medyaya mızmızlanıp Atakan'ı tepe tepe kullanan "vijdan kuaförü" gazeteciler boş yapmasınlar.

Zaten olan olmuş... Atakan da mutlu görünüyor. Andy Warhol'un "bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak" kehanetinin gerçekleştiği bu saçma sapan ortamda yarına kalmaz o da unutulur gider.

Ayrıca olmuşa iyi tarafından bakmak lazım... Kim bilir belki tüm antipatikliğiyle dünyayı sallayan Greta'ya Türkiye'den bir rakip çıkartırız.

Neden olmasın?

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