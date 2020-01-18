Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı bir kitabı sahneye uyarlanmış.Oyunun, daha doğrusuverdiğipoz üzerine başlayan tartışma da hararetledevam ediyor.Herkes, soldan sağa HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Gültan Kışanak,Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı bu kare hakkında yorum yapıyor.Hatta daha sanatsal görünsün diye eşlerin gittiği... Aralarında, kameraların karşısına geçip eşlerini,türünden komikliklerle savunanlar bile vardı.Sanırım görüşünü açıklamayan bir ben kaldım.Ketumluğumun sebebi, gazeteci büyüğümüz'un, Demirtaş'ınyönündeki tavsiyesini yerinde bulmam değil elbette.

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Zirakimliği.Kendisiyle iki kez karşı karşıya geldim.Diyarbakır'a gittiğimde. Diğeri ise, Demirtaş'ın ve partisinin göbeğinde olduğu,birkaç ay sonraydı sanırım.Her ikisinde de merak edip kendisine sorduğum konuların neler olduğunu zaten yıllardır bu köşelerden yazıyorum.Şimdi de hakkındaki terör suçlamalarından yargı önünde henüz aklanamamış bir siyasetçi olarakya da yalnızca sahnede açığa çıkanfalanTerör yüzünden yitip gidenlerin, arada derede kalıp hayatı kayanların gerçek öyküleri dururken,

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Peki, o halde suskunluğumun sebebi ne olabilir?Ne olacak?Bizler anlatmasak da görmeyen mi var mizanseni?CHP İstanbul seçimlerini kazanmalarını sağlayan Kürt vatandaşların oylarını korumak için HDP ile kurduğuseviyesindeki ilişkiye devam ediyor.duruyor, o kadar.Bu aradaacaba bu kareye niçin girmedidersiniz?Sakın bu Demirtaş Meral Hanımın sevmediği bir yazar falan olmasın!