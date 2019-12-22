Birleşik Krallık halkı Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılmak için gittiği referandumda "evet" oyu vermişti.Ancak aradan geçen üç yıla rağmen somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Bir önceki Başbakande AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento'da kabul ettirememiş veyeni Başbakanıise cuma gecesi, seçim vaadi olan'i Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başardı. İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak. Geçmiş olsun.Bir zamanlar "üzerinde güneş batmayan" Krallık'ın omuzlarından büyük bir yük kalktı diyebiliriz.Zira ikili anlaşmalarıyla diplomasi tarihinde adeta destan yazan Birleşik Krallık,oldu.

***

Brexit karşıtı çevrelerse tam aksi görüşteler. Bu boşanmanın Birleşik Krallık halkının refahını olumsuz etkileyeceğini iddia ediyorlar.Ne var ki, Brexit referandumundave AB'nin İngiltere'yi "içeride" tutmak" için ısrarı kimin kaybedeceğinin açık bir göstergesi.Araştırmalar, İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin bütçesindeoluşacağını gösteriyor. Sadece Almanya'nın bu açığın 4 milyara yakın kısmını üstlenmek zorunda kalacağı belirtiliyor.Yunanistan ve Doğu Avrupa ülkeleri gibiyükünün daha çok hissedileceği açık.Elbette sorunlar aidatlarla sınırlı değil... İngiltere'nin ayrılması, zaten rekabet gücü günden güne zayıflayan Avrupa'da" yaratabilir.Bu da birlik için sonun başlangıcı olabilir.

***

Brexit karşıtları ve dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 3,5'unu oluşturan İngitere'nin boşanma kararınıngibi bazı ülkelerin ekonomisine de zarar vereceğini iddia ediyorlar.Tahminler, Türkiye anlaşmasız ayrılık durumunda,uğrayacağı yönünde.Ne var ki birliğe üye olmadan gümrük birliğiyle idare eden Türkiye ve artıkarasında yapılacakhesaba katılmıyor.Üzerinde pek durulmadı ama Ticaret Bakanı'ın dün yaptığı şu açıklama da Türkiye'nin önünde belirlen imkânları göstermesi açısından aydınlatıcıydı:"Komiserle (Phil Hogan) görüşmedeher iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik. (Brexit)Umarım biz de daha fazla vakit kaybetmeyiz.