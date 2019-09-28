Niçin yalan?

Depremin hemen ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanların hızla yayılması dikkat çekiciydi.

Herkes trollere kızıyor. Ancak "Boğaz Köprüsü'nün halatları koptu" türünden halkı paniğe sevk edecek iddialar bazı gazetelerin internet sitelerinde bile kendine yer buldu.

Dün de sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul Valiliği'nde yapılan Afet Müdahale Planı toplantısına bir tek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığı iddiaları dolaşıma sokuldu.

Gazeteciler de İmamoğlu'na bu konuyu sordular. Yaşanan diyaloğu aynen aktarıyorum:

1. Muhabir: Size Valilikten davet geldi mi?

İmamoğlu: Genel sekreter yardımcılarımız ve diğer arkadaşlarımız orada.

2. Muhabir: Belediye olarak mı geldi davet size yoksa siz yoğun olduğunuz için mi gitmediniz?

İmamoğlu: Yani, bugünkü programda genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada.

2. Muhabir: Yani bir davet gelmedi size?

İmamoğlu: Genel sekreter yardımcılarımız ve diğer arkadaşlarımız orada. Tamam. *** Başkan kestirip atıyor ama ne yazık ki "tamam" değil.

Birincisi dün Valilikten, sizin de toplantıya davet edildiğinize ancak gitmediğinize dair açıklama yapıldı.

Bu bilgi daha sonra tarafınızdan da doğrulandı. Peki, gazetecilerin açık ve ısrarlı sorularına rağmen niçin sansasyona neden olacak cevaplarla doğruyu söylemekten kaçındınız? Biraz spekülayondan zarar gelmez, gündemde kalırız diye mi düşündünüz?

İkincisi, yönettiğiniz kentteki bu hayati toplantıya katılmak yerine niçin diğer arkadaşlarınızı gönderdiniz?

Bodrum'da da olmadığınıza göre daha önemli ne işiniz olabilir? Yoksa sandalyeniz kırılır diye mi korktunuz? *** Evet, cevabınız nedir diyeceğim ama... Biliyorum ki, Başkanın basın danışmanı Murat Ongun'un cevabı yine "bir takım maksatlı eleştiriler" diyerek orta yapacak.

Olsun. Biz cevabımızı net bir şekilde aldık.

Bu arada Ongun maksatlı eleştiri nasıl olur görmek istiyorsa, dün bazı gazetecilerin İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığı yalanı üzerine sazan gibi atlayıp yaptıkları analizlere baksın.

Onlardan sadece biri, Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek diyor ki:

"Devlet İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yok sayarak krizi yönetmeye çalışıyor. Depremde bari vazgeçseler bu kutuplaş(tır)madan." Zeyrek'in Twitter'da binlerce destekçi bulan bu eleştirisi şimdi maksatlı mı yoksa maksatsız mı oluyor Murat Bey?

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