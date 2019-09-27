27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
MELİH ALTINOK
FETÖ’cüler sigara içmez diyorlar!

FETÖ’cüler sigara içmez diyorlar!

27.09.2019, Cuma

Dün deprem sonra kaçınız bir sigara yaktı bilmiyorum. Ama kent manzaralarında aracını güvenlik şeridine çekip sigara içenler vardı.
Belli ki direksiyon başında sigara içene ceza uygulamasından korkmuş olmalıydılar. Sosyal medyada, sigaradan ceza yiyince efkar basıp bir tane daha yakan kamyonet şoförünün görüntüleriyle birlikte çok konuşuldular. Kendi binmedikleri araçlarda da sigara içilmemesini talep edenler de vardı.
Ama söyleyeyim "Zararımız kendimize bir de siz vurmayın" diyenler çoğunluktaydı.
Twitter aleminin yıllardır çizgisini bozmayan nadir karakterinden @IzzetCesur da hislerini bir metaforla açıklayanlardandı:
"Sigara içen adamdan Fetö'cü çıkmaz" Sigara ile savaşın... Sigara içenlerle değil."
Konudan bağımsız olarak soruyorum. Kişisel bir merak.
Bu "FETÖ'cüler sigara içmez" iddiası daha önce güvendiğim bir büyüğümden de duymuştum...
Bildiğim kadarıyla gözaltındakilere, tutuklulara ve hükümlülere sigara vb. kötü alışkanlıklarıyla ilgili sorular soruluyor. Acaba istatistiklerde FETÖ'cülere dair oranlar ne?
Açıklasalar da öğrensek.

***

HERKESİN DEPREMİ BAŞKA

Dün Nazlı Ilıcak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ceza evinden yazdığı mektup da bireysel bir sarsıntının ifadesi olarak deprem gündemi arasında kendine yer buldu.
Ilıcak mektubunda, FETÖ'den yargılanan hiçbir gazeteciden duymadığımız bir netlikte FETÖ'yü bir kez daha lanetliyor, kandırıldım diyor, Cumhurbaşkanı'ndan özür diliyordu...
En ufak bir özeleştiri dahi yapamadan salınan "tescillileri" düşününce Nazlı Hanım'ın cezasını çektiğini düşünüyor insan.
Bu arada eskiden sigara içerdi. Mektuptan sonra bir tane yakıp tüm olan biteni, kendi depremini düşündü mü acaba?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Greta bir sabah yelkenlisine atlayıp BM’ye gider 25.09.2019 Çarşamba
Sakalımız yok ki... 23.09.2019 Pazartesi
Trafikte sigara mı yoksa cep telefonu mu daha zararlı? 22.09.2019 Pazar
O bildiriyi şimdi hatırlayan olur muydu? 21.09.2019 Cumartesi
İstikbal Teknofest’te 20.09.2019 Cuma
Pişmanım 18.09.2019 Çarşamba
Tavşana kaç tazıya tut 16.09.2019 Pazartesi
Oyuna devam mı? 15.09.2019 Pazar
Kafamda deli sorular 14.09.2019 Cumartesi
Cacık 13.09.2019 Cuma
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN