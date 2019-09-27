Dün deprem sonra kaçınız bir sigara yaktı bilmiyorum. Ama kent manzaralarında aracını güvenlik şeridine çekip sigara içenler vardı.

Belli ki direksiyon başında sigara içene ceza uygulamasından korkmuş olmalıydılar. Sosyal medyada, sigaradan ceza yiyince efkar basıp bir tane daha yakan kamyonet şoförünün görüntüleriyle birlikte çok konuşuldular. Kendi binmedikleri araçlarda da sigara içilmemesini talep edenler de vardı.

Ama söyleyeyim "Zararımız kendimize bir de siz vurmayın" diyenler çoğunluktaydı.

Twitter aleminin yıllardır çizgisini bozmayan nadir karakterinden @IzzetCesur da hislerini bir metaforla açıklayanlardandı:

"Sigara içen adamdan Fetö'cü çıkmaz" Sigara ile savaşın... Sigara içenlerle değil."

Konudan bağımsız olarak soruyorum. Kişisel bir merak.

Bu "FETÖ'cüler sigara içmez" iddiası daha önce güvendiğim bir büyüğümden de duymuştum...

Bildiğim kadarıyla gözaltındakilere, tutuklulara ve hükümlülere sigara vb. kötü alışkanlıklarıyla ilgili sorular soruluyor. Acaba istatistiklerde FETÖ'cülere dair oranlar ne?

Açıklasalar da öğrensek.

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HERKESİN DEPREMİ BAŞKA

Dün Nazlı Ilıcak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ceza evinden yazdığı mektup da bireysel bir sarsıntının ifadesi olarak deprem gündemi arasında kendine yer buldu.

Ilıcak mektubunda, FETÖ'den yargılanan hiçbir gazeteciden duymadığımız bir netlikte FETÖ'yü bir kez daha lanetliyor, kandırıldım diyor, Cumhurbaşkanı'ndan özür diliyordu...

En ufak bir özeleştiri dahi yapamadan salınan "tescillileri" düşününce Nazlı Hanım'ın cezasını çektiğini düşünüyor insan.

Bu arada eskiden sigara içerdi. Mektuptan sonra bir tane yakıp tüm olan biteni, kendi depremini düşündü mü acaba?