Greta bir sabah yelkenlisine atlayıp BM’ye gider

Tüm dünya 16 yaşındaki bir kız çocuğunun, Birleşmiş Milletler zirvesinde dünya liderlerine çevre konusunda verdiği "sert nasihatleri" konuşuyor. Adı Greta Thunberg. Dilden dile gezen hikayesine göre Okyanus'u aşıp İsveç'ten New York'a gelmiş.

Uzun örgü saçlı ve sert bakışlı Greta'nın konuşması İnstagram'da, ünlüler tarafından o komik "şükran emojileri" eşliğinde elden ele yayılıyor.

"Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız! Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım.

Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz.

Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?"

Greta'nın bir anda şöhret olmasının nedeni bence küresel merkez medyada iddia edildiğinin aksine, sözlerinin yaşını aşan bir cürete ve anlama sahip olması falan değil.

Söyledikleri güzellik yarışmalarında mankenlerin ağzından dökülen "yemyeşil ve barış içinde bir dünya" temennilerinin, Obama tipi politik yakınma versiyonunu hatırlatıyor. *** Küçücük bir kız çocuğundan daha fazlasını beklemiyorum elbette. Çünkü 16 yaşında dünya kirleniyor diye kaygılanan her çocuğun atlayıp BM zirvesine gelemeyeceğini biliyorum.

Mesela, siz bugüne kadar hiç Afrikalı bir çocuğu gördünüz mü BM'nin mermer salonlarında...

Açlıktan bitap düşmüş çıplak bedeniyle ağzını bile açmadan, Greta'nın okulu asmak zorunda kalmasından daha dramatik mesajlar veremez miydi ki her beş saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü dünyaya?

Verirdi. Ama bu mesajın ineklerin osuruğundaki karbon salınımının dünyanın sonunu getireceği masalını anlatan "Stockholm çevreciliğine" faydası olmazdı.

Dahası, yeri gelince Volkswagen'i bile emisyonundan yakalayıp tekrar Vosvos'a çevirebilecek kadar güçlü olan lobimizin yeni "masal projelerinin" büyüsünü bile bozabilirdi.

Öyle ya yeni "nükleer kıyamet" dizileri yoldaydı. Çernobil'ler, Dark'lar falan çok tutmuştu. *** "Komplo!" " Hem her şey para mı canım" diye mi söyleniyorsunuz?

Ne kadar ıkınsa da Alâeddin'den daha "esmer" bir çocuk kahramanı çıkartmayan "evrensel Batı medeniyetimiz" öyle bir yedirir ki adama, istediği imajı... Çıplak ayaklarıyla İsviçre'deki çocuk köleliği (Verdingkinder) protesto eden Haidi'nin mutluluğunu kıskanırsın yıllarca.

Evet, çocukluğumuza dönmeye falan gerek yok.

Her şey apaçık ortada.

Ses getirmek için, Asperger sendromlu olduğu söylenen bir kız çocuğunu koca kurtların sofrasına atıp samimiyetini sorgulatan acımasızlıktan söz ediyoruz...

ABD Başkanı'nın bile gündemine sokup ezdirdiler kızı. Dün her yerde, Trump'ın, Greta'nın asperger sendromundan kaynaklı olduğu söylenen abartılı mimik ve jestleriyle, çatık kaşlarıyla kafa bulduğu şu sözleri vardı:

"Çok neşeli genç bir kıza benziyor." Ama gülünecek bir şey yok!

Bu düpedüz çocuk istismarı.

Nerede bu çocuğun anne babası diyeceğim ama...

Belli ki onlar da çocuklarının meşhur olduğunu düşünüp pollyannacılık oynuyorlar.

Ah Greta!

Bakalım ileride bu masalı nasıl hatırlayacaksın?

